Les Etats-Unis veulent reconquérir l’AES

Après une période tendue, les États‑Unis repartent à la conquête du Sahel. L’administration Trump cherche à resserrer les liens avec les pays de l’Alliance des États du Sahel (AES). Depuis quelques semaines, des échanges diplomatiques sont engagés, accompagnés de déplacements stratégiques d’émissaires de Donald Trump. Washington affiche clairement son ambition : tourner la page et repartir sur de nouvelles bases.

AES : des émissaires de Donald Trump en mission pour renouer des liens diplomatiques

Malgré les tensions autour de la délivrance des visas, les États‑Unis multiplient les échanges diplomatiques avec les pays de l’AES. Cette semaine, Nick Checker, chef du bureau des affaires africaines, est attendu à Bamako, capitale du Mali. Sa mission consiste à transmettre « le respect des États‑Unis pour la souveraineté du Mali ».

Nick Checker doit préparer le terrain pour un retour américain dans la politique de coopération internationale du Mali. Il tentera de convaincre les autorités militaires de mettre en place un nouveau cadre de coopération, en tirant les leçons des « erreurs politiques » du passé.

La mission ne s’arrêtera pas au Mali. Les États‑Unis envisagent également de renouer avec le Burkina Faso et le Niger. Leur stratégie repose sur une coopération sécuritaire renforcée et un partenariat économique. Bien que traditionnellement attachés aux principes démocratiques, les États‑Unis semblent mettre de côté ces préoccupations dans leurs discussions actuelles avec l’AES. La brouille initiale avec ces pays avait en effet été provoquée par l’intransigeance de l’administration Biden sur la question des principes démocratiques.