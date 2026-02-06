© Mali : le journaliste Youssouf Sissoko aux arrêts après son article sur Tiani

Au Mali, le journaliste et directeur de publication du journal « L’Alternance », Youssouf Sissoko a été arrêté et placé sous mandat de dépôt ce jeudi 5 février 2026. Le journaliste est poursuivi pour « offense à un chef d’État étranger » après la publication d’un article mettant en doute des déclarations du président nigérien Abdourahamane Tiani.

Mali : Youssouf Sissoko déposé en prison

Au Mali, le journaliste Youssouf Sissok a été conduit à la maison centrale d’arrêt de Bamako ce jeudi. Selon plusieurs membres de son entourage et des organisations maliennes de journalistes, le directeur de publication du journal « L’Alternance » est poursuivi pour « atteinte au crédit de l’État », « offense à un chef d’État étranger » et « diffusion de fausses informations ».

Lundi dernier, L’Alternance a titré en Une : « Le général Tiani sous le coup de l’émotion accuse Macron, Ouattara et Talon ». Un article qui fait référence aux propos tenus par le président nigérien contre les présidents français, ivoirien et béninois, après l’attaque de l’aéroport de Niamey la semaine dernière. Cette avait été finalement revendiquée par l’État islamique au Sahel.

« Soit ses services de renseignement sont d’une incompétence abyssale, soit il ment délibérément. (…) la seconde option semble la plus vraisemblable », lit-on dans l’article signé par Sambou Sissoko, un analyste politique ouvertement opposé aux régimes militaires de l’AES et qui vit en exil hors du Mali. La publication a été d’abord diffusé sur les réseaux sociaux par son auteur, puis repris par le journal L’Alternance. L’article a démonté de façon très argumentée mais aussi très critique la rhétorique complotiste du général Tiani et les objectifs politiques qu’elle sert.

Le procès de Youssouf Sissoko a été fixé au 9 mars. Bien évidemment, le procès va se tenir au Mali.