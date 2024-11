Dans un entretien accordé au New York Times, Marc Brys aurait dévoilé une clause inédite de son contrat : l’interdiction pour les dirigeants, y compris le président de la Fecafoot, d’accéder au vestiaire de l’équipe nationale. Une nouvelle révélation qui vient enflammer les tensions au sein de la Fédération Camerounaise de Football (Fecafoot).

Marc Brys interdit l’accès de Samuel Eto’o au vestiaire : une clause choc dans son contrat

« Dans le passé, les gens entraient dans le vestiaire, alors je l’ai bloqué dans mon contrat », a déclaré Marc Brys au quotidien américain New York Times avant d’ajouter que « c’est ma maison, la maison des joueurs. Là où il faut être en sécurité, oser parler de tout. C’est un bien meilleur environnement ». En effet, avant l’arrivée du technicien belge sur le banc des Lions Indomptables du Cameroun, le patron de la Fecafoot Samuel Eto’o pouvait se rendre librement dans le vestiaire des joueurs pour s’entretenir avec eux. Toute chose que le nouveau coach n’aurait pas appréciée. Il a ainsi introduit la clause d’interdiction pour les dirigeants d’accéder au vestiaire dans son contrat.

Cette décision s’inscrit dans un contexte de relations tendues entre le sélectionneur des Lions Indomptables et le président de la fédération Samuel Eto’o. Les divergences de vues sur la gestion de l’équipe nationale sont connues depuis plusieurs mois.

Malgré les différentes tensions, Marc Brys reste concentré sur son travail et sur les objectifs sportifs de l’équipe. « Il y a eu des perturbations dans notre travail, mais j’ai choisi de me concentrer sur mon travail et de ne pas m’énerver. Je garde toute mon énergie pour travailler avec les joueurs et obtenir des résultats », a fait savoir le technicien belge.

À en croire le patron de la sélection nationale, il est important de créer un environnement de travail propice à la performance. « Je veux progresser, je veux que mon équipe continue à se respecter et je leur demande toujours de s’améliorer. Nous devons être performants et nous le serons. Quand nous gagnons pour 30 millions de Camerounais, c’est un alléluia. C’est une fête et c’est agréable à voir ».

Cette révélation risque d’attiser encore davantage les tensions au sein de la Fecafoot dirigée par Samuel Eto’o et d’alimenter les débats sur la gouvernance du football camerounais.