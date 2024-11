Les Éléphants de Côte d’Ivoire ont de nouveau perdu des points au classement FIFA publié ce 28 novembre. Les Ivoiriens occupent désormais la 45ᵉ place mondiale et n’ont toujours pas réussi à réintégrer le top 5 africain.

La Côte d’Ivoire perd 6 nouveaux points au plan mondial dans le classement FIFA

Malgré la victoire éclatante des Éléphants de Côte d’Ivoire en 6ᵉ journée des éliminatoires de la CAN 2025, rien n’est allé dans le bon sens pour eux dans le nouveau classement FIFA de novembre. Les poulains du coach Emerse Faé sont passés de la 45ᵉ à la 46ᵉ place sur le plan mondial dans le nouveau classement. Aussi, Franck Kessié et ses coéquipiers ont fait du surplace au plan continental en maintenant leur 6ᵉ position.

Cette nouvelle position pourrait être liée à la mauvaise performance des Ivoiriens lors des 4ᵉ et 5ᵉ journées des éliminatoires de la CAN 2025. En effet, les champions d’Afrique ont courbé l’échine face à la Sierra Leone en 4ᵉ journée avant d’être à nouveau battus en 5ᵉ journée par la Zambie. Cette dernière défaite leur a d’ailleurs coûté leur position de leader du groupe G. Ces mauvaises performances consécutives auront malheureusement joué contre l’équipe victorieuse de la CAN 2023, notamment dans le nouveau classement FIFA.