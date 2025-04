La Guinée, premier producteur mondial de fonio, ambitionne de renforcer sa présence sur le marché européen en pleine croissance. Ce projet, lancé le lundi 7 avril, bénéficie du soutien financier du ministère néerlandais des Affaires étrangères. Six PME guinéennes spécialisées dans le fonio seront accompagnées pour exporter vers l’Europe grâce à cette initiative.

Fonio durable : un tremplin pour l’exportation

En Guinée, une nouvelle dynamique s’installe pour la filière fonio avec le lancement du projet « Fonio Durable de Guinée ». Ce programme, financé par les Pays-Bas et mis en œuvre par le CBI, entend propulser les PME locales vers les marchés européens et internationaux. L’objectif principal est de structurer et de professionnaliser leur approche de l’exportation.

Six entreprises guinéennes ont été sélectionnées pour un accompagnement personnalisé. Elles bénéficieront de formations ciblées, d’un coaching sur mesure et d’un soutien logistique adapté à leurs besoins. L’accès aux foires internationales sera également facilité pour ces acteurs. De plus, le projet prévoit de créer des liens avec des partenaires financiers spécialisés pour soutenir la croissance du secteur.

Ces six entreprises bénéficieront d’un accompagnement sur mesure, sur le terrain, à l’usine, ou encore dans leurs bureaux. Nous allons les écouter et les aider à structurer leur démarche entrepreneuriale. Ces mots de Solange Domaye, consultante internationale pour le CBI, soulignent l’approche individualisée du programme. Elle ajoute que des consultants travailleront aussi à structurer l’interprofession fonio du pays, impliquant toutes les parties prenantes dans les activités.

Bien que la durée et le coût total de cet investissement n’aient pas été communiqués, l’ambition des autorités guinéennes est claire. Elles souhaitent promouvoir activement le fonio guinéen en Europe. Cette démarche vise aussi à améliorer concrètement les conditions de vie des producteurs et des transformatrices locales, créant ainsi une chaîne de valeur plus équitable.

Lire aussi : Guinée : comment verdir l’énergie pour transformer la bauxite ?



L’Europe : un marché porteur pour le fonio

L’intérêt pour le fonio en Europe connaît une augmentation significative depuis 2018. C’est l’année où sa commercialisation a été officiellement autorisée au sein de l’Union européenne. Les données du CBI révèlent une croissance annuelle moyenne des achats de 33,03 % sur le continent. La valeur des importations est passée de 83 000 euros en 2018 à 260 000 euros en 2022.

Cette progression notable est principalement alimentée par une demande croissante des consommateurs. La France, les Pays-Bas, l’Italie et le Royaume-Uni représentent à eux seuls 90 % des expéditions en valeur en 2022. Le CBI explique cet engouement par une recherche accrue de produits sains, naturels et éthiques par les consommateurs européens.

En tant que céréale naturellement sans gluten, riche en nutriments essentiels et facile à digérer, le fonio répond parfaitement à ces attentes. Il séduit une clientèle soucieuse de sa santé, adepte des régimes végétariens ou sans gluten, et sensible aux enjeux de l’alimentation durable. Cette adéquation ouvre des perspectives considérables pour la Guinée.

Globalement, la filière guinéenne se trouve face à une opportunité majeure. Le projet « Fonio Durable de Guinée » arrive à un moment propice pour consolider sa présence sur le marché européen. Pour la prochaine campagne agricole 2025/2026, qui devrait débuter ce mercredi 9 avril, le gouvernement guinéen vise une augmentation de la production de fonio de 14 %, avec l’objectif d’atteindre 602 000 tonnes.