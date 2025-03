Les Aigles du Mali ont entamé leur préparation pour les éliminatoires du Mondial 2026 à Saïdia, au Maroc. La principale ambition demeure celle de valider leur ticket pour la prochaine Coupe du Monde.

Mondial 2026 (Q) : Les Aigles du Mali intensifient leur préparation

L’ambiance au sein du groupe est sérieuse et concentrée, alors que les joueurs et l’encadrement technique se préparent pour les cinquièmes et sixièmes journées des qualifications de la Coupe du Monde 2026.

Le début du stage a été marqué par l’arrivée du premier groupe de joueurs à l’hôtel Radisson, signifiant ainsi le lancement de cette phase cruciale. Le sélectionneur a insisté sur la nécessité de rester unis et déterminés pour affronter les défis à venir. Les entraînements se concentrent principalement sur le développement tactique, la préparation physique et la cohésion d’équipe.

Le staff a conçu un programme rigoureux pour préparer les joueurs à affronter les conditions de jeu et les adversaires qui se dresseront sur leur chemin durant les prochaines étapes des qualifications. En rappel, le Mali joue contre les Comores en déplacement le 20 mars avant de recevoir la Centrafrique cinq jours plus tard.