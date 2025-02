Au Niger, le secteur pétrolier a connu une croissance spectaculaire en 2024, générant des revenus record et jouant un rôle crucial dans la résilience économique du pays. Selon les déclarations du ministre du Pétrole, Sahabi Oumarou, les recettes pétrolières ont atteint 204 milliards FCFA, contre 64,1 milliards en 2020, marquant une augmentation significative.

Le secteur pétrolier en plein essor au Niger, un moteur de croissance économique et d’intégration régionale

Cette performance remarquable a permis au secteur pétrolier de représenter une part importante du budget national, passant de 2,86 % en 2020 à un niveau considérablement plus élevé en 2024. Dans sa déclaration à la télévision nationale du Niger, le ministre a souligné que les perspectives pour l’avenir sont prometteuses, avec une production pétrolière en constante augmentation.

Le secteur pétrolier a joué un rôle déterminant dans la stabilisation de l’économie de ce pays sahélien, notamment après les événements de juillet 2023. De plus, il a favorisé l’intégration régionale, avec la conclusion d’accords gaziers avec plusieurs pays africains.

Création d’emplois et développement des infrastructures

Le développement du secteur pétrolier a également eu un impact positif sur l’emploi, avec des centaines de Nigériens employés directement par les entreprises pétrolières opérant dans le pays. Selon le patron du pétrole du Niger, on peut noter plus de 1000 emplois directs ou indirects répartis ainsi qu’il suit : 409 citoyens directement employés par la China national Petroleum Corporation (CNPC), 442 autres sont pris en charge par la Société de raffinage de Zinder (SORAZ) et 85 par la société West African Oil Pipeline Company SA (WAPCO). Aussi, la construction du pipeline Niger-Bénin, long de 1 980 km, a permis d’acheminer le pétrole brut vers le marché international, via le port béninois de Sèmè.

Grâce à la mise en service de la phase II d’Agadem et du nouveau pipeline, la production pétrolière du Niger a été multipliée par cinq, passant de 20 000 à 100 000 barils par jour. Cette augmentation significative positionne le Niger comme un acteur majeur dans l’industrie pétrolière africaine.