Au Niger, les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) ont neutralisé deux individus armés, spécialisés dans le vol de bétail, lors d’une opération menée jeudi 11 octobre 2024 dans la région de Tahoua.

Niger : l’armée neutralise deux voleurs de bétail armés dans l’ouest

Lors de cette intervention, les forces de l’ordre ont saisi sur les malfaiteurs deux fusils d’assaut AK-47, un pistolet automatique et huit chargeurs garnis. De plus, les 85 têtes de bétail volées ont été récupérées et seront bientôt restituées à leurs propriétaires légitimes.

Pour rappel, l’accrochage a eu lieu jeudi matin alors qu’une patrouille des FDS, chargée de sécuriser les travaux d’un oléoduc, a surpris les voleurs en flagrant délit de transport du bétail volé.

Malgré des tirs d’embuscade, les forces nigériennes ont réussi à maîtriser la situation sans subir de pertes. Par ailleurs, cette action démontre une fois de plus la volonté des FDS à lutter efficacement contre tous les actes de vol et de violence au Niger.