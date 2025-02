Au Niger, le processus de refondation nationale a effectivement commencé avec le lancement des Assises nationales par le général Tiani, le 15 février dernier. Cet événement majeur, voulu par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) qui a pris le pouvoir en juillet 2023, a pour objectif de définir les contours de la transition et de l’avenir du pays.

Le Niger entame une nouvelle ère : les Assises nationales lancées par Tiani pour refonder le pays

Ces assises, qui se tiennent à Niamey, réunissent une large représentation de la société civile, des partis politiques, des chefs religieux et des autorités coutumières. Elles doivent permettre de définir la durée de la transition qui constitue l’un des enjeux majeurs de ces rencontres en vue de fixer un calendrier précis pour le retour à un ordre constitutionnel. Les participants devront définir également les principes fondamentaux sur lesquels reposera la nouvelle République.

Sous la présidence du patron du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), le général de brigade Abdourahamane Tiani, ces assises nationales permettront d’identifier les défis auxquels le Niger est confronté et de définir les priorités pour les années à venir.

Le Niger est confronté à de nombreux défis, notamment l’insécurité liée aux attaques terroristes, la pauvreté, la corruption et les inégalités. Les Assises nationales offrent une opportunité unique de trouver des solutions durables à ces problèmes.

Le général Abdourahamane Tiani, président du CNSP, a souligné l’importance de ces assises dans son discours d’ouverture. Il a appelé les participants à un esprit de consensus et de patriotisme pour bâtir un Niger plus juste et plus prospère.

« Ces assises ne doivent pas se réduire à une tribune de promotion personnelle ou de règlement de comptes. Elles doivent être un moment d’échange constructif pour fédérer tous les Nigériens autour de nos objectifs communs : unité nationale, cohésion sociale, justice, paix et progrès socio-économique », a-t-il le chef du régime militaire au pouvoir au Niger avant de s’engager à traduire les propositions issues des assises en actions concrètes. « Je m’engage à prendre en compte toutes vos propositions et à leur donner une traduction concrète, progressivement, aussitôt après avoir reçu le rapport de vos travaux », a-t-il promis.

À noter que les travaux de ces assises nationales, qui ont débuté le 15 février, vont se poursuivre jusqu’au 19 prochain avec des conclusions qui permettront un nouvel envol au Niger.