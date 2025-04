FSD Africa Investments (FSDAI) injecte un montant significatif de 13,2 millions de dollars dans le Fonds pour les infrastructures climatiques et de transition (ACT Fund) d’ARM-Harith. Cette initiative financière vise à réduire considérablement le déficit infrastructurel du Nigeria, tout en ouvrant de nouvelles perspectives d’investissement pour les fonds de pension nationaux. Les fonds seront alloués à des projets d’infrastructures durables et résilientes dans des secteurs vitaux tels que l’énergie, les transports, l’eau et la connectivité numérique.

Impulsion pour les infrastructures durables

L’investissement de FSDAI dans l’ACT Fund d’ARM-Harith représente une étape cruciale pour le développement des infrastructures au Nigeria. Ce financement ciblé permettra aux fonds de pension nigérians de participer activement au financement de projets essentiels. Ces projets concernent des domaines clés comme l’énergie renouvelable, des systèmes de transport efficaces, l’accès à l’eau potable et l’amélioration de la connectivité numérique à travers le pays. Selon les estimations d’Augusto & Co, le Nigeria fait face à un manque d’investissement dans ses infrastructures qui pourrait atteindre 878 milliards de dollars d’ici 2040.

Cette initiative novatrice prévoit que 75% de l’investissement sera libellé en monnaie locale, une stratégie conçue pour minimiser les risques associés à la fluctuation des taux de change pour les fonds de pension. Cette approche devrait encourager une plus grande participation des investisseurs locaux et permettre de mobiliser environ 31 millions de livres sterling supplémentaires en contributions aux fonds de pension.

Rachel Moré-Oshodi, PDG d’ARM-Harith, a souligné l’importance de cette démarche. « Pendant trop longtemps, les fonds de pension nationaux sont restés à l’écart des investissements en infrastructures en raison de contraintes de liquidité et d’une perception accrue du risque », a-t-elle déclaré. Elle ajoute : « nous sommes fiers d’avoir collaboré avec FSDAi pour concevoir une solution innovante qui réduit les risques pour les fonds de pension tout en offrant à la fois une liquidité rapide et une croissance du capital à long terme ».

Impact Socio-économique et durable

Au-delà de l’amélioration des infrastructures nigérianes, ce projet s’aligne sur les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. L’initiative devrait avoir un impact positif significatif sur la création d’emplois. On estime qu’environ 3000 emplois verts pourraient être créés ou maintenus à travers le continent africain grâce à ces investissements. Cette contribution à l’emploi durable souligne l’engagement du projet envers un développement économique respectueux de l’environnement.

Rachel Moré-Oshodi croit fermement au potentiel transformateur de cette solution. « Cette solution pourrait transformer le financement des investissements en infrastructures, non seulement au Nigeria, mais dans toute l’Afrique », a-t-elle affirmé. L’approche adoptée par FSDAI et ARM-Harith pourrait servir de modèle pour d’autres pays africains confrontés à des défis similaires en matière de développement infrastructurel et de mobilisation de capitaux locaux.