Le Nigeria a prévu une provision de 200 millions de dollars, soit 125 milliards FCFA, pour combler les déficits qui seront créés par la suspension de l’aide des Etats-Unis. Un plan B a été établi par le pays le plus peuplé d’Afrique pour éviter les dégâts qui pourraient nuire aux efforts du pays. Ceci dans son programme de lutte contre le paludisme, le VIH, la distribution de vaccins, etc.

Nigéria, une prévoyance pour le bien-être de la population

Le Nigeria ambitionne de poursuivre son programme de bien-être pour sa population. Ainsi, pour combler le déficit qui sera créé par la suspension inattendue de l’aide étrangère américaine, le pays a prévu 200 millions de dollars dans son budget 2025, soit une hausse de 11 % à 36,4 milliards de dollars, en début de ce mois de février. En effet, ce fonds a été approuvé par le Sénat nigérian.

Par ailleurs, au cours de l’année 2023, l’Amérique a investi plus de 600 millions de dollars dans l’aide sanitaire au pays de Bola Ahmed Tinubu . Ceci, d’après l’ambassadeur des États-Unis au Nigeria. Toutefois, cette enveloppe a été utile pour l’aide sanitaire et d’autres secteurs comme l’aide humanitaire, notamment des abris et des installations sanitaires dans le Nord-Est du pays. Des régions où une insurrection menée par des extrémistes islamistes a causé le déplacement de centaines de milliers de personnes.