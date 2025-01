Zenith Bank a annoncé une levée de fonds de 350,1 milliards de nairas, soit environ 230 millions de dollars US. Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une offre d’actions visant à augmenter son capital. Ainsi, la structure financière dépasse le nouveau seuil réglementaire exigé par la Banque centrale du Nigéria (CBN).

Zenith Bank: une levée de fonds réussie avant la date limite de la CBN

Zenith Bank échappe au collimateur de la Banque centrale du Nigéria (CBN) grâce à cette levée de fonds, réalisée avant la date limite imposée. En effet, l’institution de régulation bancaire au Nigéria a instauré de nouvelles exigences en octobre 2024. Ainsi, les banques exerçant des activités internationales doivent désormais disposer d’au moins 500 milliards de nairas (314 millions de dollars) de capital.

En ce qui concerne les banques opérant à l’échelle nationale, le seuil minimal est fixé à 200 milliards de nairas. Quant aux petits opérateurs régionaux, un capital d’au moins 50 milliards de nairas est requis. Cette réforme vise à soutenir l’ambition du président Bola Tinubu d’accroître le Produit intérieur brut (PIB) du Nigéria à un demi-billion de dollars d’ici 2030.

La date limite pour que les 25 banques commerciales sous tutelle de la CBN se conforment à cette réglementation est fixée à mars 2026. Zenith Bank, qui fait partie des banques commerciales internationales, a donc respecté ce délai.

Une offre publique et une émission de droits largement souscrites

La levée de fonds de Zenith Bank résulte d’une opération hybride lancée un mois plus tôt. Celle-ci comprend une offre publique et une émission de droits, toutes deux largement souscrites. Selon le communiqué de la banque, 2,8 milliards et 5,2 milliards d’actions ordinaires ont été respectivement mises en vente. L’émission de droits a été souscrite à 100,2 %, tandis que l’offre publique a atteint un taux de souscription de 160,5 %.

Au total, 4,4 milliards d’actions ont été attribuées conformément aux conditions de l’offre et à l’exercice de vérification du capital par la banque centrale, selon les documents réglementaires. Ainsi, «le capital social de la banque s’élèverait désormais à 614,65 milliards de nairas, soit 114,65 milliards de nairas de plus que le minimum réglementaire requis», a déclaré Zenith Bank.

Une stratégie numérique pour attirer les investisseurs

Dans sa quête de fonds auprès des investisseurs locaux et internationaux, Zenith Bank a adopté une stratégie numérique. La banque a utilisé la technologie comme principal canal d’accès au marché, une information confirmée par la plateforme e-Offer de la Nigerian Exchange. Cette dernière a précisé que la banque avait mis en place une solution numérique cruciale pour les investisseurs durant l’opération.

Un renforcement du capital pour soutenir l’expansion et l’innovation

Dans son communiqué, Zenith Bank a détaillé les secteurs où ces fonds seront réinvestis. «Le produit de l’offre hybride sera utilisé de manière stratégique pour consolider la position de l’entreprise en tant qu’institution financière de premier plan.

De plus, ces fonds soutiendront l’expansion sur d’autres marchés en Afrique et en Europe, l’investissement dans la technologie et d’autres initiatives de croissance à l’échelle du groupe», a déclaré la banque nigériane.