Nigeria : le démenti du gouvernement concernant Boko Haram

Au Nigéria, le gouvernement a sorti un démenti ce mardi 24 février 2026 concernant Boko Haram. Le gouvernement dit n’avoir versé une rançon au groupe armé pour obtenir la libération de 230 enfants qui avaient été kidnappés dans leur école catholique de l’État de Niger, le 23 novembre 2025. Cet enlèvement de ces élèves dans l’école Sainte Mary de Papiri, au centre du Nigeria, avait choqué l’opinion publique.

Nigeria : le gouvernement de Tinubu n’a pas versé de rançon à Boko Haram

Au Nigeria, le démenti fait suite à la publication par l’AFP d’une enquête publiée la veille. Le détaillait comment le gouvernement a versé une rançon de sept millions de dollars (près de 6 millions de dollars) aux combattants de Boko Haram et relâché deux commandants du groupe jihadiste en échange de la libération des élèves.

« Le gouvernement fédéral affirme que ces allégations sont totalement fausses et infondées et qu’elles portent atteinte au professionnalisme et à l’intégrité des forces de sécurité nigérianes ainsi qu’aux sacrifices qu’elles font au quotidien », a clarifié le ministre nigérian de l’Information, Mohammed Idris dans un communiqué. Il a assuré que la libération des élèves et du personnel était le résultat combiné « du renseignement » et « d’une opération d’une précision opérationnelle ».

S’il est le pays le plus peuplé d’Afrique avec environ 230 millions d’habitants, le Nigeria est depuis de nombreuses années le théâtre des kidnappings de masse perpétrés par des gangs criminels ou des groupes jihadistes pour extorquer des millions aux familles des otages, et les autorités semblent impuissantes à les arrêter.

Un récent rapport de SBM Intelligence, un cabinet de conseil basé à Lagos, indique que ce « secteur à but lucratif » a soutiré quelque 1,66 million de dollars entre juillet 2024 et juin 2025.