CAN 2025 : Le Nigeria file en 8es de finale

Au terme d’un match fou face à la Tunisie, les Super Eagles du Nigeria sont déjà assurés de disputer les 8es de finale de cette CAN 2025 au Maroc. Victor Osimhen et ses coéquipiers ont battu les Aigles de Carthage 3-2.

CAN 2025 : Après l’Égypte, le Nigeria passe en 8es de finale

Dans la soirée de ce samedi 27 décembre se jouait un autre gros choc de cette deuxième journée à la CAN 2025. Le Nigeria, finaliste de la dernière édition, était face à la Tunisie. Ultra dominateurs pendant plus d’une heure, les Super Eagles ont rapidement pris le contrôle de la rencontre grâce à Osimhen (44e), puis Ndidi au retour des vestiaires (50e), avant d’enfoncer le clou par Lookman (67e).

Mais, la fin de match a été plus compliquée pour les Nigérians, avec le réveil tunisien, porté par l’entrée remarquée de Tounekti. Talbi a d’abord réduit l’écart de la tête (74e), avant Abdi sur penalty (87e), mettant le Nigeria sous pression jusqu’au bout. Suffisant pour faire douter les Super Eagles, mais pas pour leur enlever la victoire (3-2). Un succès synonyme de qualification pour les 8es de finale.

FULL-TIME! 🇳🇬🇹🇳



A 5-goal thriller ends with a crucial win for Nigeria! #TotalEnergiesAFCON2025 | @tecnomobile pic.twitter.com/aJqbd4kwy4 — TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) December 27, 2025

Le Nigeria devient ainsi le deuxième pays qualifié pour les 8es de cette CAN 2025, après l’Égypte, et prend seul la tête du groupe C avec six points.