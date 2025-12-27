CAN 2025 : Le Nigeria file en 8es de finale

20251227_230824
© 20251227_230824

Au terme d’un match fou face à la Tunisie, les Super Eagles du Nigeria sont déjà assurés de disputer les 8es de finale de cette CAN 2025 au Maroc. Victor Osimhen et ses coéquipiers ont battu les Aigles de Carthage 3-2.

CAN 2025 : Après l’Égypte, le Nigeria passe en 8es de finale

Dans la soirée de ce samedi 27 décembre se jouait un autre gros choc de cette deuxième journée à la CAN 2025. Le Nigeria, finaliste de la dernière édition, était face à la Tunisie. Ultra dominateurs pendant plus d’une heure, les Super Eagles ont rapidement pris le contrôle de la rencontre grâce à Osimhen (44e), puis Ndidi au retour des vestiaires (50e), avant d’enfoncer le clou par Lookman (67e).

Mais, la fin de match a été plus compliquée pour les Nigérians, avec le réveil tunisien, porté par l’entrée remarquée de Tounekti. Talbi a d’abord réduit l’écart de la tête (74e), avant Abdi sur penalty (87e), mettant le Nigeria sous pression jusqu’au bout. Suffisant pour faire douter les Super Eagles, mais pas pour leur enlever la victoire (3-2). Un succès synonyme de qualification pour les 8es de finale.

CAN 2025 : La RDC retarde la qualification du Sénégal
CAN 2025 : Victoire historique pour le Bénin face au Botswana
CAN 2025 : Le Mali tient tête au Maroc
CAN 2025 : Les mots forts de Salah après la qualification de l’Egypte

Le Nigeria devient ainsi le deuxième pays qualifié pour les 8es de cette CAN 2025, après l’Égypte, et prend seul la tête du groupe C avec six points.

Vous aimez cet article ? Partagez !

Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu est un média indépendant. Soutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités :

Suivez-nous sur Google News

Plus d'informations

À propos
Nous contacter
Plan du site
Politique de confidentialité
Mentions légales
Nos tarifs
Recrutement

Afrique sur 7 : toute l’actualité d’Abidjan, de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique

Retrouvez gratuitement, à tout moment, les dernières infos d’Afrique : politique, économie, sport, culture, high-tech et show-biz. Depuis Abidjan, nous vous proposons une couverture en temps réel de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Sénégal et bien plus encore.

Accessible sur ordinateur, tablette ou smartphone, Afrique sur 7 est votre source fiable d’actualités pour rester informé où que vous soyez. Rejoignez-nous aussi sur les réseaux sociaux pour suivre nos dernières publications et échanger avec d’autres lecteurs.

Copyright ©Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu 2025