Nigeria : Bola Tinubu remplace les deux hauts fonctionnaires du secteur pétrolier

Bola Tinubu, président du Nigeria

Au Nigeria, les directeurs des deux principales agences de régulation du secteur pétrolier, ont déposé leur démission mercredi 17 décembre. Cette décision est annoncée dans un contexte de vives tensions entre les autorités de régulation et le milliardaire Aliko Dangote. Le président Bola Ahmed Tinubu n’a pas alors perdu de temps pour remplacer les deux haut fonctionnaires, nommés par son prédécesseur.

Secteur pétrolier au Nigeria : Bola Tinubu a annoncé la nomination de nouveaux responsables

Au Nigeria, le directeur de l’Autorité de régulation du secteur pétrolier aval, Farouk Ahmed, était depuis plusieurs mois la cible d’accusations de corruption portées par le magnat nigérian. Aliko Dangote lui reprochait de maintenir des importations coûteuses d’essence et de gasoil afin de s’enrichir personnellement. La brouille qui oppose le milliardaire et les agences de régulation du secteur pétrolier dépasse le simple enjeu commercial et touche à la gouvernance du secteur des hydrocarbures au Nigeria. Dimanche dernier, le milliardaire est monté publiquement au créneau contre Farouk Ahmed, qu’il accuse d’être en connivence avec des négociants internationaux et des importateurs de produits pétroliers, au détriment des producteurs locaux et des capacités de raffinage nationales.

Pour étayer son propos, le magnat n’a pas hésité à user d’attaques personnelles. Il a notamment cité publiquement les noms des quatre enfants de Farouk Ahmed, affirmant que leur scolarité dans des établissements suisses et dans une université américaine aurait coûté jusqu’à cinq millions de dollars. Le magnat a alors publiquement interrogé l’origine de ces fonds. Dans la foulée, il a déposé une plainte contre Farouk Ahmed auprès de la Independent Corrupt Practices Commission (ICPC), l’agence nigériane de lutte contre la corruption.

Mercredi dernier, le président de la République Fédérale du Nigeria, Bola Tinubu, a annoncé la nomination de nouveaux responsables à la tête de l’Autorité de régulation du secteur pétrolier aval (NMDPRA) et de celle chargée du secteur amont (NUPRC). La présidence n’a toutefois pas précisé les raisons officielles du départ des deux directeurs sortants, tous deux nommés sous l’administration précédente.

