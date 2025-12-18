Le Nigéria présente ses plates excuses officielles au Burkina Faso

Le Nigéria s’est platement excusé auprès des autorités du Burkina Faso ce mercredi. Ouaga a arrêté 11 forces spéciales nigérians suite au survol de son territoire.

Incident aérien : le Nigéria s’excuse officiellement à Ouaga

L’histoire de l’avion nigérian C-130 qui a survolé le ciel du Burkina Faso sans autorisation, avant de se poser à Bobo-Dioulasso, pourrait connaître une fin heureuse prochainement. Le Nigéria a présenté mercredi ses excuses officielles au Burkina Faso pour les différents manquements aux dispositions à prendre avant de survoler le ciel d’un pays.

Récemment, un politicien nigérian a déclaré que son pays devrait recourir à l’option militaire pour obtenir la libération de son avion ainsi que de ses équipages.

Lucides et responsables, les autorités du Nigéria ont plutôt préféré la voie diplomatique pour régler le différend.

Crise Nigeria–Burkina : Abuja fait marche arrière

Le ministre nigérian des Affaires étrangères, M. Yusuf Maitama Tuggar, a déclaré lors de sa visite au Burkina Faso : « Je conduis une délégation envoyée par le président Bola Tinubu pour transmettre un message de fraternité au président Ibrahim Traoré et un message de solidarité d’un pays africain à un autre. »

En ce qui concerne l’incident de l’avion militaire nigérian C-130 qui a pénétré le ciel burkinabè sans autorisation, il a confié : « Il est déplorable qu’il y ait eu des irrégularités sur les documents, notamment sur les autorisations de survol de l’espace burkinabè. Cela est regrettable et nous nous excusons pour cet incident malheureux. »

Un leader de parti politique nigérian, M. Ayodele Arise, ex-sénateur et cadre de l’APC, avait conseillé le président Bola Ahmed Tinubu d’engager une intervention militaire contre le Burkina Faso pour obtenir la libération des soldats nigérians et de l’avion C-130. Le ministre Yusuf Maitama Tuggar s’est là aussi autorisé à le recadrer pour ses propos tenus à la télévision en disant :

Burkina Faso : Abuja désavoue l’option militaire

« Un leader d’un parti nigérian qui fait des commentaires disgracieux concernant cet incident, cela est lié sans doute à une incompréhension de la situation. Le président Traoré et le peuple burkinabè ont été très accueillants et disposés à nous accompagner. L’équipage a été très bien traité, cela saute aux yeux. Et il est évident que le président Traoré était directement informé sur la prise en charge de l’équipage depuis son arrivée au Burkina Faso. Cela confirme le niveau de fraternité qui existe entre deux nations africaines. »

Les va-en-guerre de la toile et des plateaux d’émissions télé sont ainsi clairement contredits par le Nigéria, qui affiche une volonté de paix avec le pays frère du Burkina Faso.

Comme nous l’indiquions mardi, le Burkina Faso exigeait des excuses publiques du Nigéria avant de relâcher les détenus. Avec cette visite et les déclarations du ministre des Affaires étrangères, Yusuf Maitama Tuggar, on peut déjà dire que l’incident est clos.