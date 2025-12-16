Soldats nigérians retenus au Burkina Faso : une option militaire évoquée

L’arrestation de soldats nigérians au Burkina Faso continue d’intensifier les tensions entre Abuja et Ouagadougou. L’option militaire du Niogéria pour récupérer ses hommes est de plus en plus ouvertement évoquée.

La force pour libérer les soldats nigérians arrêtés au Burkina Faso ?

Samedi dernier, sur le plateau de la chaîne Arise Television, Ayodele Arise, ancien sénateur et cadre de l’APC, a publiquement exhorté le président Bola Ahmed Tinubu à ne pas exclure une intervention militaire pour obtenir la libération des soldats nigérians. Une prise de position qui intervient peu après les déclarations du ministre des Affaires étrangères, Yusuf Maitama Tuggar, confirmant que des militaires nigérians, à bord d’un avion ayant effectué un atterrissage d’urgence au Burkina Faso, sont toujours retenus par les autorités burkinabè.

Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont récemment acté leur retrait de la CEDEAO pour former l’Alliance des États du Sahel (AES). Cette décision accentue les lignes de fracture diplomatiques en Afrique de l’Ouest où eux blocs se font désormais face : l’AES et la CEDEAO. Dans ce climat déjà tendu, l’affaire des soldats nigérians arrêtés à Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso, prend une dimension stratégique.

Ayodele Arise ne nie pas les difficultés internes auxquelles fait face le Nigeria sur le plan sécuritaire. Confronté à une insurrection persistante et à un banditisme endémique, le Nigéria fait aussi face aux terrorisme. Mais pour le Sénateur Ayodele Arise, cette réalité du terrain ne doit pas empêcher Abuja d’affirmer sa souveraineté à l’extérieur. « Je pense que nous devons agir. Une fois qu’ils sauront que nous sommes prêts à intervenir, je suis sûr que le président de ce pays reconsidérera sa position, car ce sont nos voisins », a-t-il déclaré, sur la question de la détention par le Burkina de soldats nigérians.

Ces forces spéciales venues d’Abuja à bord d’un avion C-130 de l’armée nigerainne. Les onze personnes de l’équipage étaient obligés de se poser de toute urgence à l’Aéroport de Bobo-Dioulasso suite à une panne. Sauf que le Burkina Faso dénonce un survol non-autorisé de son espace aérien par l’avion du Nigérian. De ce fait, Ibrahim Traoré a décidé que soient retenus les 11 membres des forces spéciales trouvés à son bord.

Depuis, des négociations diplomatiques sont lancées et sont en cours depuis maintenant une semaine. Pour plusieurs personnalités du Nogérian, Abuja devrait lancer la guerre contre le Burkina, pays membre de l’Alliance des États du Sahel, pour marquer sa puissance et réaffirmer son rang de plus grande puissance militaire en Afrique francophone.

Cette position montre une exaspération au sein d’une partie de l’opinion nigériane. Pour certains responsables politiques et observateurs, la détention de soldats constitue une ligne rouge. Ils estiment que le Nigeria ne peut se permettre d’apparaître affaibli ou tolérant face à ce qu’ils perçoivent comme un manque de respect de la part de régimes militaires voisins.

D’autres voix, en revanche, appellent à la prudence. Les détracteurs de l’option militaire mettent en garde contre les risques d’escalade dans une région déjà fragilisée par les coups d’État, l’insécurité et les ruptures diplomatiques. Une intervention armée au Burkina Faso pourrait, selon eux, aggraver les tensions régionales et étirer davantage les capacités des forces nigérianes, déjà fortement sollicitées sur le plan intérieur.

Pour l’heure, Abuja privilégie officiellement la voie diplomatique. Des pourparlers sont en cours avec les autorités burkinabè afin de résoudre l’impasse née après la saisie de l’avion C-130 et l’interpellation des onze soldats nigérians qui se trouvaient à bord.

Le gouvernement nigérian affirme avoir engagé des discussions avec les dirigeants militaires du Burkina Faso, conduits par le capitaine Ibrahim Traoré, dans l’espoir d’un règlement pacifique d’un dossier qualifié de délicat.

Les autorités burkinabè accusent l’appareil d’avoir pénétré leur espace aérien sans autorisation. Certains évoquant un possible lien avec une mission de sauvetage en rapport avec une tentative de coup d’État au Bénin. Des accusations que le Nigeria conteste.

Entre pressions diplomatiques et discours plus offensifs, le dossier montre les nouvelles tensions qui traversent l’Afrique de l’Ouest depuis la recomposition des alliances régionales. La question reste désormais ouverte : Abuja se contentera-t-il de négociations discrètes, ou la tentation d’un rapport de force finira-t-elle par s’imposer ?