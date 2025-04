L’entreprise américaine Equinix poursuit son expansion stratégique en Afrique, un continent où la demande pour la connectivité et les services numériques connaît une croissance exponentielle. Le Nigeria, avec son économie dynamique et son rôle central dans l’infrastructure numérique africaine, se révèle être un marché prioritaire pour cette expansion. Cet investissement significatif vise à renforcer l’infrastructure numérique existante et à en établir de nouvelles, contribuant ainsi à une meilleure inclusion numérique à travers le pays.

Expansion de l’infrastructure numérique au Nigeria

Equinix, acteur mondial majeur dans le domaine des infrastructures numériques, a annoncé un investissement de 140 millions de dollars qui sera déployé au cours des deux prochaines années en Afrique de l’Ouest, avec un accent particulier sur le Nigeria. Cet investissement substantiel permettra le développement des infrastructures actuelles, notamment la construction d’un nouveau centre de données à Port Harcourt et l’agrandissement du troisième centre de données de l’entreprise situé à Lagos. Cette initiative stratégique témoigne de la volonté d’Equinix de répondre à la demande croissante de services numériques dans cette région clé.

La société a récemment souligné dans une publication de blog que le futur centre de données de Port Harcourt accueillera un point d’atterrissage essentiel pour le câble sous-marin 2Africa de Meta, marquant une première en dehors de Lagos. « Ce développement devrait contribuer à améliorer significativement la capacité en bande passante et la résilience du réseau dans une région d’importance capitale pour l’économie pétrolière nigériane », précise l’entreprise. Ce projet illustre une démarche de décentralisation de l’infrastructure numérique, traditionnellement concentrée à Lagos, qui regroupe à elle seule la majorité des points d’atterrissages de câbles sous-marins et des centres de données du pays.

Cette concentration a engendré une fracture numérique persistante entre les zones urbaines côtières et les régions intérieures du Nigeria. En consolidant l’infrastructure dans le sud du pays, Equinix ambitionne de favoriser une meilleure inclusion numérique, tout en établissant de nouveaux points d’interconnexion cruciaux pour les entreprises et les fournisseurs de services cloud.

Cet investissement de 140 millions de dollars s’inscrit dans un plan d’envergure annoncé par Equinix, prévoyant d’allouer 390 millions de dollars au développement et à l’extension de centres de données à travers l’Afrique sur une période de cinq ans. Cette stratégie fait suite à l’acquisition de MainOne en 2022 pour un montant de 320 millions de dollars, un acteur majeur de la connectivité en Afrique de l’Ouest, grâce à laquelle Equinix a solidement établi sa présence sur le continent.

Défis et perspectives de la connectivité au Nigeria

Au Nigeria, la demande pour les services numériques connaît une forte augmentation, rendant le développement des centres de données indispensable pour soutenir des usages tels que le cloud, le streaming, le commerce électronique et la digitalisation des services publics. Malgré les efforts internationaux en matière de connectivité, notamment avec les câbles sous-marins 2Africa et Equiano, le taux de pénétration de l’Internet haut débit demeure limité, se situant autour de 45,6 %.

Ce chiffre reste en deçà de l’objectif national de 70 % fixé pour 2025. « L’absence d’infrastructures de fibre optique dans les régions de l’intérieur du pays constitue un obstacle majeur à l’expansion d’un Internet de qualité sur l’ensemble du territoire », note l’article. L’investissement d’Equinix représente donc une étape cruciale pour surmonter ces défis et améliorer l’accès au numérique pour une plus grande partie de la population nigériane.