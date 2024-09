Au moins 17 combattants de l’État islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP) se sont noyés en tentant de traverser une rivière entre le Nigeria et le Niger.

Plusieurs criminels meurent par noyade en tentant de fuir l’armée au Nigéria

Selon les informations, les assaillants qui avaient pour objectif de fuir pour rallier le village de Tam au Niger, n’ont réussi à atteindre leur objectif. Ils ont été surpris par les forces nigérianes. Poussés par ces dernières, les jihadistes ont dus quitter précipitamment certaines de leurs bases frontalières, notamment Bulabulin Geidam, Chettimari et Diffan.

Ainsi, au niveau de la rivière, les terroristes n’ont pas pu résister aux forts courants lors de leur traversée entre les villages de Kafetoa et Bulabulin Gaidam. Ils ont juste été emportés par ces courants d’eau. Cet incident survient alors que les combattants de Boko Haram, bien que fragilisés, continuent de mener des attaques dans les zones rurales du nord-est du Nigeria. Ce conflit a déjà causé la mort de près de 40 000 personnes et déplacé plus de deux millions d’habitants depuis 2009, selon les Nations Unies.