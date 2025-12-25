Nigeria : une explosion fait 5 morts à Borno

Au Nigeria, une explosion a fait au moins cinq morts et 35 blessés dans une mosquée de Maiduguri, capitale de l’État de Borno, ce mercredi 24 décembre 2025. La police et l’armée évoquent un probable attentat-suicide. L’attaque est survenue dans la soirée, à l’heure de la prière du soir de 18h.

Nigeria : 5 morts et 35 blessés dans une explosition à Borno

Au Nigeria, la police et l’armée ont fait savoir que l’explosion qui a tué plusieurs fidèles musulmans dans la mosquée Al-Adum de Maiduguri ce mercredi 24 décembre. Une explosion qui a probablement été causée par un attentat suicide. Au total, l’explosion a fait au moins cinq morts et 35 blessés dans cette mosquée de l’État de Maiduguri, capitale de l’État de Borno, au nord-est du Nigeria.

Les forces de l’ordre s’appuient sur les témoignages des fidèles présents sur place et disent avoir retrouvé les débris de ce qui semble être une ceinture d’explosifs. Celle-ci a été activée en pleine prière, alors que la mosquée visée se trouve au milieu du marché de Gomboru, très fréquenté, y compris par des commerçants originaires des pays voisins du bassin du lac Tchad. Réagissant à l’explosion, le gouverneur de l’État de Borno a dénoncé un « acte condamnable, barbare et inhumain » alors que les agences de sécurité annoncent renforcer leur surveillance à proximité des lieux de cultes et de rassemblement. Mille officiers de police supplémentaires doivent notamment être déployés dans l’État de Borno et sa capitale Maiduguri.

Dans un communiqué, le vice président du Nigeria, Kashim Shettima, a déclaré que « le gouvernement fédéral ne tolèrerait aucune tentative de saper la paix et la sécurité de la Nation » en cette période de fêtes.