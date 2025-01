Le Cameroun va désormais prélever 5 % sur les services des travailleurs étrangers vivant sur son territoire. Ce prélèvement a pour but de couvrir les frais de visa de ces étrangers avant que le gouvernement ne valide leurs contrats de travail.

Cameroun avec une nouvelle disposition de loi de 5%

Au Cameroun, de nouvelles dispositions ont été prises concernant le traitement des employés étrangers. Ainsi, pour assurer leur visa, Issa Tchiroma Bakary, ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle (Minefop), a validé une circulaire précisant les modalités d’application de ces nouvelles mesures relatives aux travailleurs de nationalité étrangère, en particulier ceux résidant au Cameroun.

Par ailleurs, depuis deux ans (2023), le Cameroun impose aux entreprises locales de payer un pourcentage correspondant aux frais de visa de leurs employés étrangers. Ce pourcentage s’élève à 5 % et constitue une condition essentielle à la validité de leurs contrats de travail. Ces 5 % ne représentent pas une somme négligeable, car ils équivalent à deux mois de salaire brut pour les travailleurs non africains et à un mois pour les travailleurs africains.

En outre, ce prélèvement de 5 % concerne également les consultants et experts. En effet, cette somme sera déduite du montant de leurs honoraires, conformément à l’article 23 de la loi de finances de 2025 du Cameroun . Les entreprises qui ne se conformeront pas à cette réglementation s’exposent à une sanction : elles devront payer une pénalité équivalente au double du montant des honoraires perçus.