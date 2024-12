Abidjan a vibré au rythme du football lors de la 8ème édition de la Nuit du Football Africain. Tenu le 26 décembre 2024 au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, cet événement prestigieux a mis à l’honneur les acteurs clés du succès de la CAN 2023, placée sous le thème « CAN 2023 : pari réussi pour la Côte d’Ivoire ».

La Côte d’Ivoire rend hommage à ses légendes du football

Organisée par Yves Sawadogo, cette soirée a été l’occasion de rendre hommage aux « légendes qui ont marqué l’histoire du football », comme l’a souligné le promoteur. Le président de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF), Idriss Diallo, a quant à lui salué les exploits des Éléphants et appelé à maintenir cette dynamique : « Avec cette troisième étoile, les Éléphants ont le devoir de garder le cap ».

Le ministre délégué des Sports et du Cadre de Vie, Adjé Silas Metch, a mis en avant les progrès constants du football ivoirien. Il a assuré que la CAN des U20, prévue en avril et mai 2025, serait à la hauteur de celle de leurs aînés.

Pour le ministre de la Jeunesse, Mamadou Touré, représentant le haut patron de la cérémonie, la Nuit du Football Africain est bien plus qu’une simple récompense. « Elle incarne des valeurs essentielles qui transcendent les limites du terrain ».

Lors de cette soirée, de nombreuses personnalités ont été distinguées. Le président de la Côte d’Ivoire, Albert François Amichia, ainsi que Yacine Idriss Diallo ont reçu des prix spéciaux pour leur contribution au football ivoirien. Des légendes africaines comme Momo Sissoko et Gervinho ont également été honorées. « Je suis fier d’avoir mené cette carrière et de faire partie de la Côte d’Ivoire », a déclaré avec émotion l’ancien international ivoirien.

L’ambiance était à la fête avec les prestations de Josey, Gadji Celi et Magic System. Cette 8ème édition de la Nuit du Football Africain restera dans les mémoires comme un moment fort pour le football ivoirien.