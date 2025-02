En Ouganda, neuf hauts fonctionnaires ont été arrêtés par la police ougandaise le 4 février 2025. La raison de leur arrestation serait liée au détournement de 15,7 millions USD, un fonds destiné au remboursement de prêts aux institutions financières internationales.

Un détournement massif en Ouganda

L’Ouganda était sur le point d’honorer son contrat de prêt auprès de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement. Cependant, cette volonté n’a pas abouti en raison des malversations financières qui ont eu lieu au ministère des Finances du pays, impliquant neuf hauts fonctionnaires.

Ces institutions (Banque mondiale et BAD) devaient percevoir respectivement plus de 6 millions et 8,5 millions USD. En revanche, ces fonds n’ont pas été transférés à leurs destinataires. Ils ont été détournés, l’un vers une entité japonaise à la mi-septembre et l’autre vers une entité en Grande-Bretagne quelques semaines plus tard.

Lors des enquêtes visant à déterminer la destination des fonds, le vice-gouverneur de la Banque d’Ouganda, Michael Atingi-Ego, a souligné que l’origine de la fraude provenait de l’extérieur de la Banque du pays et que les fraudeurs avaient piraté son système informatique.

Ainsi, ces neuf hauts fonctionnaires du ministère devront comparaître devant devant la justice pour s’expliquer. Une information confirmée par Kituuma Rusoke, porte-parole de la police. Il déclare : « Ils comparaîtront devant le tribunal une fois les enquêtes terminées ».