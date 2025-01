Orange CI a conduit les indices principaux de la BRVM à la baisse lors de la séance de cotation des valeurs du marché d’actions de la BRVM. Cette chute est due à une contraction de sa capitalisation de -3,65 %, soit une perte de 97,92 milliards FCFA.

La BRVM plonge dans le rouge avec Orange CI

La tendance haussière de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières n’a duré qu’une seule séance. Ainsi, la séance de cotation des valeurs du marché d’actions de la BRVM du mardi 14 janvier 2025 a enregistré une baisse après avoir connu une hausse la veille. Sur le plan général, les principaux indices de la BRVM ont reculé.

La BRVM Composite a chuté de 1,26 %, s’établissant à 270,66 points. L’indice BRVM-30 a baissé de 1,31 %, à 135,99 points. L’indice BRVM Prestige a enregistré une baisse de 0,72 %, clôturant à 112,05 points.

Par ailleurs, individuellement, les plus fortes baisses de la séance de cotation de la BRVM sont : Bernabé CI (-7,28 % à 955 FCFA), Setao CI (-6,82 % à 410 FCFA) et enfin BOA-BN (-5 % à 3 230 FCFA). Cependant, toutes les valeurs n’ont pas enregistré des baisses. En effet, BOA Niger (+3,13 % à 2 475 FCFA), Total Energies CI (+2,67 % à 2 500 FCFA) et Uniwax CI (+2,56 % à 400 FCFA) se sont distingués par leurs bonnes performances.

Malgré les bonnes performances de certaines valeurs, l’activité de transaction lors de la séance de la BRVM a également connu une augmentation de 24 %, avec un montant de 485,98 millions FCFA contre 392,64 millions FCFA enregistré le lundi 13 janvier 2025. Cependant, la majeure partie des transactions a été concentrée sur Palmci (-3,81 % à 4 800 FCFA), qui a capté 92,23 millions FCFA.