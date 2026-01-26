© Présidentielle de 2029 au Sénégal : Diomaye Faye en route pour être candidat

Au Sénégal, des responsables politiques ont porté sur les fonts baptismaux le mouvement dénommé « Diomaye 2029 ». L’objectif affiché est de porter la candidature de Bassirou Diomaye Faye à la prochaine présidentielle.

Sénégal : un second mandat de Bassirou Diomaye Faye souhaité

Au Sénégal, le Mouvement National Diomaye 2029 a été officiellement lancé ce week-end à Dakar. C’était à l’occasion d’une conférence de presse présidée par Moïse Kama, initiateur et président dudit mouvement. La nouvelle plateforme politique et citoyenne ambitionne de fédérer les Sénégalais autour de la vision du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour « un Sénégal uni, pacifique, prospère et durablement développé ».

Devant la presse locale, Moïse Kama a soutenu que le Mouvement National Diomaye 2029 « s’inscrit pleinement dans la vision présidentielle fondée sur la paix, la justice et la démocratie comme piliers essentiels du développement ». Pour lui, il ne s’agit pas d’un simple cadre de soutien politique, mais « d’un instrument d’actions concrètes au service de l’amélioration des conditions de vie des Sénégalais ». Et de détailler : « Notre objectif est de consolider la paix par le dialogue permanent et l’inclusion sociale, de renforcer la justice à travers des réformes institutionnelles courageuses, d’approfondir la démocratie par une participation citoyenne élargie et d’accélérer le développement grâce à des politiques économiques innovantes ».

Le président du mouvement a également mis en avant les principes de fonctionnement de la plateforme, fondés sur « la collaboration, le dialogue permanent et la transparence absolue ». Selon lui, la dynamique est déjà bien engagée. « Le mouvement compte à ce jour 36 547 adhérents et 23 maires prêts à rejoindre officiellement la plateforme », a-t-il annoncé, évoquant une adhésion croissante sur l’ensemble du territoire national.

Avec ce lancement, le Mouvement National Diomaye 2029 affiche clairement son ambition. Celui de s’imposer comme un acteur central de la mobilisation citoyenne en vue de la réélection de Bassirou Diomaye Faye en 2029.