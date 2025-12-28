© Sénégal : Le PRP de Déthié Fall écarte Ibrahima Ndiaye

Au Sénégal, le Parti Républicain Populaire (PRP) a annoncé ce dimanche 28 décembre 2025 le limogeage immédiat de M. Ibrahima Ndiaye de ses fonctions de Secrétaire national chargé des Finances et de la Logistique.

Sénégal : Ibrahima Ndiaye démis de ses fonctions au sein du Parti Républicain Populaire (PRP)

La décision du limogeage intervient à la suite d’une intervention radiophonique de M. Ndiaye sur les ondes de RFM plus tôt dans la journée. Dans la foulée, à travers un communiqué officiel signé par le président du parti, Déthié Fall, l’instance dirigeante indique avoir relevé des « incompatibilités constatées » entre les propos de M. Ndiaye et les positions officielles du parti. Le PRP justifie cette mesure en soulignant la nécessité de maintenir discipline et cohérence au sein de la formation, en référence à ses statuts et à son règlement intérieur. Le Secrétaire exécutif ainsi que le Secrétaire national des Cadres ont été chargés de veiller à l’application immédiate de cette décision.

PRP : Les mots de Ibrahima Ndiaye qui ont énervé Déthié Fall

Lors de son intervention ce dimanche dans l’émission Le Grand Jury, le Dr Ibrahima Ndiaye, secrétaire général chargé des Finances et de la Logistique du PRP de Tekefal et actuellement ministre des Infrastructures, a exprimé sa déception concernant les deux ans de gouvernance du parti Pastef. « Je suis déçu des 20 mois de Pastef passés au pouvoir. Entre 2021 et 2024, nous nous sommes battus pour des convictions et des principes, notamment l’État de droit, la lutte contre la vie chère et le renforcement de l’économie », a-t-il lancé. Il a également pointé du doigt des anomalies dans le choix des responsables étatiques, estimant que cela reflète un manque de compétence et de rigueur : « Au quotidien, nous avons été confrontés à des personnes en postes de responsabilité qui ne maîtrisent pas les enjeux et qui, par leur simple signature, peuvent compromettre des entreprises historiques. C’est un vrai problème de choix d’hommes. »

Les Propos de Ibrahima Ndiaye Qui Lui Ont Valu Des Santions au PRP dé Dethie Fall pic.twitter.com/4O8OrDzRC9 — BuurNews (@BuurNews) December 28, 2025

Ibrahima Ndiaye a, d’un autre côté, dénoncé le silence de l’élite sénégalaise face aux défis du pays : « Bien des élites, qu’elles soient intellectuelles ou politiques, restent inactives alors qu’elles ont des solutions. Elles doivent assumer leur responsabilité et dire la vérité lorsqu’il le faut. » Des mots qui n’ont pas plu du tout.