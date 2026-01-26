Ousmane Sonko attendu au Maroc

Ousmane Sonko se rend au Maroc ce lundi 26 janvier 2026. Le Premier ministre sénégalais est attendu à Rabat dans le cadre de la tenue de la 15e session de la Grande Commission mixte entre le Sénégal et le Maroc. Il présidera cette session aux côtés de son homologue marocain, le Premier ministre Aziz Akhannouch.

Sénégal – Maroc : Ousmane Sonko à Rabat pour consolider les relations diplomatiques

Du 26 au 28 janvier, le Premier ministre sénégalais prendra part à la Grande Commission mixte entre son pays et le Maroc. Treize ans après la dernière session, la 15e se tient dans un contexte particulièrement tendu entre les deux pays. Finalistes de la CAN 2025 jouée au Maroc, Rabat et Dakar ont vécu des tensions liées à des divergences sur le terrain. À travers des messages d’appel au calme, les autorités sénégalaises ont réussi à désamorcer la bombe.

Cette réunion débute à Rabat ce jour et est une occasion pour définitivement enterrer la hache de guerre. Ousmane Sonko pourrait obtenir la libération des dix-huit supporters sénégalais détenus au Maroc. Ils sont poursuivis pour des actes de violences perpétrées lors de la finale (hooliganisme). Ils seront jugés le 29 janvier par un tribunal à Rabat.

Les autorités des deux pays rappellent que le Sénégal et le Maroc partagent de très bons rapports diplomatiques depuis plusieurs années. Elles sont donc engagées à préserver et consolider ces liens qui s’inscrivent dans une « profondeur pluriséculaire, bien antérieure aux indépendances ».

Le Sénégal constitue pour le Maroc une porte naturelle vers l’Afrique de l’Ouest, tout comme le Royaume représente pour Dakar un accès historique et stratégique vers le Nord. Cette complémentarité confère à la relation bilatérale une dimension géopolitique majeure, articulée autour de la coopération économique, de la concertation politique, de la sécurité régionale et de l’intégration africaine.

Selon le diplomate marocain Hassan Naciri, les liens entre Dakar et Rabat ont été d’abord initiés à travers les échanges commerciaux. « Cette relation s’est consolidée au fil des siècles et a traversé les épreuves », a-t-il indiqué dans un entretien avec Maroc Diplomatie. Les deux pays partagent également des liens culturels et cultuels.