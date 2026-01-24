Sénégal : Diomaye Faye reçoit le groupe MAVAMAR

Au Sénégal, le Président Bassirou Diomaye Faye a reçu en audience ce vendredi 23 janvier 2026 au palais de la présidence, une délégation du groupe industriel MAVAMAR.

Sénégal : Bassirou Diomaye Faye et le groupe MAVAMAR se penchent sur la raffinerie de Sendou

Reçue en audience ce vendredi par Bassirou Diomaye Faye, la délégation conduite par Souleymane Ndoye a présenté au président l’état sénégalais l’avancement des installations et les perspectives de démarrage des activités de production dans les prochains jours. Le projet de raffinerie de Sendou représente en effet un investissement global de 60 milliards de francs CFA, un montant qui place cette infrastructure parmi les plus importants investissements industriels privés récents dans le secteur agroalimentaire sénégalais.

Une enveloppe financière conséquente qui traduit l’ambition du groupe Mavamar Industries de s’imposer comme un acteur majeur de la transformation locale des produits agricoles. L’unité industrielle disposera d’une capacité de production estimée à 600 tonnes d’huiles alimentaires par jour, soit près de 180 000 tonnes par an en fonctionnement continu. La raffinerie s’inscrit pleinement dans la politique gouvernementale de valorisation de la transformation locale des matières premières agricoles au Sénégal.

La localisation du projet à Sendou, dans le département de Mbour, participe à la stratégie de décentralisation industrielle voulue par le Sénégal. Cette commune déjà dotée d’infrastructures énergétiques importantes bénéficie d’atouts logistiques favorables, notamment sa proximité avec le port de Dakar et les principales zones de production agricole du bassin arachidier.

L’inauguration de la raffinerie est prévue la semaine prochaine par le président Bassirou Diomaye Faye. Elle sera l’occasion pour les autorités de mettre en avant ce modèle de partenariat public-privé réussi. Elle constituera également un signal fort envoyé aux investisseurs nationaux et internationaux sur les opportunités offertes par le secteur industriel sénégalais dans un contexte de transformation économique accélérée.