Sénégal : Diomaye Faye axe la justice sur la transformation numérique

Au Sénégal, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a plaidé ce jeudi 22 janvier 2026, pour une refondation profonde du système judiciaire sénégalais, axée sur la transformation numérique. C’était lors de la rentrée solennelle des Cours et Tribunaux, qu’il a présidée.

Sénégal : Bassirou Diomaye Faye veut la modernisation de la justice

Ce jeudi 22 janvier, le Président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye des Cours et Tribunaux. Une rentrée placée sous le thème « Le juge face aux défis du numérique ». Cette rentrée judiciaire a permis au président Faye de mettre en lumière les enjeux liés à l’essor des technologies de l’information et de l’intelligence artificielle dans l’appareil judiciaire. Le chef de l’État a insisté sur la nécessité de concilier innovation technologique et respect des principes fondamentaux de la justice, notamment l’indépendance, l’impartialité, la dignité et le secret des délibérations.

Depuis qu’il est à la tête du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye est conscient des risques liés à la cybercriminalité, aux cyberattaques et à la manipulation des données judiciaires. Il a appelé à un renforcement de la formation des magistrats, au développement d’une culture de la sécurité numérique, ainsi qu’à l’élaboration de référentiels éthiques et déontologiques adaptés aux nouveaux défis technologiques.

Des projets structurants ont été évoqués à cette occasion, parmi lesquels la plateforme e-Justice, destinée à la dématérialisation des procédures civiles et pénales, et e-Services, qui vise à faciliter l’accès des usagers aux actes judiciaires en ligne. La digitalisation du casier judiciaire, de la gestion pénitentiaire et de la justice des mineurs figure également parmi les priorités annoncées. Le président a aussi cité la plateforme JustAlerte, conçue pour prévenir la perte de dossiers et les détentions abusivement prolongées.

Bassirou Diomaye Faye a aussi appelé à la généralisation des expériences pilotes déjà menées dans certaines juridictions, notamment à Dakar, Thiès, Kaolack et Pikine-Guédiawaye. Il a insisté sur l’urgence d’accélérer la mise en œuvre du schéma directeur de l’usage du numérique dans la justice, tout en veillant à la disponibilité d’infrastructures adaptées, d’une connectivité sécurisée et d’équipements performants.

En sa qualité de garant de l’indépendance de la justice et de président du Conseil supérieur de la magistrature, le chef de l’État a assuré que des mesures seront prises pour permettre aux juges de rendre leurs décisions dans des délais raisonnables, en toute indépendance et impartialité. « Le numérique et l’intelligence artificielle ne doivent pas menacer la justice, mais en être les garants et les protecteurs », a déclaré Bassirou Diomaye Faye.