© CAN 2025 : Ousmane Sonko appelle à l'apaisement après la finale chaotique

Depuis le Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko s’est entretenu avec son homologue marocain au sujet de la finale chaotique de la CAN 2025 remportée par le Sénégal. Ousmane Sonko a appelé à l’apaisement.

CAN 2025 : Ousmane Sonko et le Sénégal appellent le Maroc à l’apaisement

Dans le cadre incidents survenus lors de la finale de la CAN 2025 au Maroc, dix-huit Sénégalais ont été interpellés par la police marocaine puis placés en garde à vue. Ceci, pour des soupçons d’implication dans des actes de violence lors de la finale chaotique remportée par le Sénégal. Des échanges tendus ont également éclaté entre supporters marocains et sénégalais sur les réseaux sociaux.

C’est dans ce contexte que Ousmane Sonko a indiqué s’être « longuement » entretenu au téléphone avec son homologue marocain, Aziz Akhannouch.

« Je me suis longuement entretenu avec mon homologue, Premier ministre du Royaume du Maroc, Monsieur Aziz Akhannouch. Nous avons convenu, sous les hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et son Excellence, le Président Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, de continuer à œuvrer, dans un esprit d’apaisement, de sérénité et de détente, à la consolidation des liens séculaires et très profonds qui unissent nos deux pays. Le Gouvernement du Sénégal informe qu’il suit attentivement, avec les autorités consulaires et diplomatiques accréditées et les autorités marocaines, la situation des supporters interpellés à Rabat ainsi que celle des compatriotes vivant au Maroc et appelle à la prudence face aux flux de communications, singulièrement dans les réseaux sociaux et certains médias, qui relèvent, pour la plupart, de la désinformation.

Nous appelons ainsi nos compatriotes respectifs et tous les amis, à dépassionner cet épisode qui, en aucun cas, ne peut aller au-delà du simple cadre sportif. Nos défis communs sont autrement plus importants. C’est pourquoi nous nous sommes réciproquement réjouis de la tenue, du 26 au 28 janvier courant à Rabat, de la 15e session de la Grande Commission mixte entre les deux États, sous la présidence effective des deux Premiers ministres. La date de cet important rendez-vous bilatéral, qui ne s’était plus tenu depuis 2013 à Dakar, avait été programmé de commun accord à la fin du mois de décembre 2025. Le Sénégal tient enfin à réaffirmer son attachement historique et son action inlassable pour l’amitié et les relations de paix et de respect entre les États, les peuples et les nations. », a écrit le premier ministre sur sa page Facebook.

Pour rappel, le Sénégal et le Maroc entretiennent de longue date de relations d’amitié et de coopération dans plusieurs secteurs notamment le tourisme, l’énergie, la formation ou les infrastructures. Les deux pays partagent également des liens religieux très forts.