Sénégal – CAN 2025 : Ousmane Sonko attendu au Maroc

On est déjà à une semaine après les incidents de la finale de la CAN 2025 remportée par le Sénégal face au Maroc. Des jours après le sacre des Lions de la Téranga, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko va effectuer une visite officielle à Rabat.

Sénégal : Ousmane Sonko débarque à Rabat ce lundi

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko sera en visite officielle à Rabat au Maroc à partir de ce lundi 26 janvier 2026. Le déplacement va intervenir moins de dix jours après les incidents de la finale de la CAN 2025, remportée par le Sénégal face aux Lions de l’Atlas. Cette visite d’Ousmane Sonko s’inscrit dans le cadre de la « grande commission mixte » entre les deux États prévue les 26 et 27 janvier. C’est du moins ce qu’a indiqué samedi une source au ministère sénégalais des Affaires étrangères. Un forum économique maroco-sénégalais est prévu à cette occasion, selon l’agence marocaine MAP.

La réunion est prévue alors que des supporters des deux pays s’écharpent sur les réseaux sociaux sur les incidents lors de la finale de la CAN 2025. En effet, dix-huit supporters sénégalais sont en détention provisoire au Maroc, poursuivis pour des actes de « hooliganisme » lors de cette finale. Leur procès a été reporté au 29 janvier après son ouverture jeudi devant un tribunal de Rabat.

Jeudi dernier, le roi Mohammed VI a déploré jeudi les « fâcheux incidents et de très déplorables agissements » lors de la finale. Mais « une fois la passion retombée, la fraternité interafricaine reprendra naturellement le dessus », poursuit-il dans ce communiqué du cabinet royal. Sur les réseaux sociaux, le Premier ministre Sonko a voulu « dépassionner cet épisode qui, en aucun cas, ne peut aller au-delà du simple cadre sportif ».

Il faut dire que Dakar et Rabat entretiennent des relations d’amitié et de coopération de longue date dans plusieurs secteurs, notamment le tourisme, l’énergie, la formation, les infrastructures et les transports. Les deux pays partagent des liens religieux très forts. Le Sénégal constitue aussi la première nationalité représentée parmi les étrangers résidant au royaume, avec 18,4 %, selon le Haut-commissariat au plan (HCP).