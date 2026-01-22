Maroc – Sénégal : Ousmane Sonko en sapeur-pompier

Ousmane Sonko tente d’éteindre le feu après les incidents survenus entre le Sénégal et le Maroc à la finale de la CAN 2025. Le Premier ministre a opté pour la voie diplomatique afin que les bonnes relations entre les deux pays soient préservées. Alors que la crise est amplifiée sur les réseaux sociaux, il appelle les uns et les autres à la retenue.

Finale de la CAN 2025 : Ousmane Sonko échange avec le Premier ministre marocain

Le Sénégal et le Maroc partagent depuis des lustres de bons rapports diplomatiques. Pour Ousmane Sonko, les incidents survenus à la finale de la CAN ne doivent en aucun cas entacher ces rapports. Au cours d’un entretien, le Premier ministre sénégalais et son homologue marocain, Aziz Akhannouch, ont convenu de « continuer à œuvrer, dans un esprit d’apaisement, de sérénité et de détente, à la consolidation des liens séculaires et très profonds » qui unissent les deux pays.

Le Premier ministre sénégalais assure que le Gouvernement sénégalais suit attentivement, « avec les autorités consulaires et diplomatiques accréditées et les autorités marocaines, la situation des supporters interpellés à Rabat ainsi que les compatriotes vivant au Maroc ». Il appelle tous les camps à dépassionner les débats sur ces incidents qui ne doivent pas aller « au-delà du simple cadre sportif ».

Par ailleurs, Ousmane Sonko annonce un rendez-vous bilatéral de haute importance entre les deux pays. Il s’agit d’une rencontre diplomatique prévue du 26 au 28 janvier 2026 à Rabat. Cette séance a été programmée fin décembre 2025 pour renouer les liens..