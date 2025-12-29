© Centrafrique : élections générales, des irrégularités dénoncées

En Centrafrique, après les élections générales de ce dimanche 28 décembre 2025, le dépouillement a débuté à l’heure convenue dans la majorité des bureaux de vote. Un scrutin qui s’est globalement déroulé sans incident majeur dans la plupart du territoire. Toutefois, plusieurs ont exprimé leur mécontentement, dénonçant des irrégularités, ainsi que des retards enregistrés au démarrage des opérations.

Elections générales en Centrafrique : Les Centrafricains divisés

En Centrafrique, RFI a fait plusieurs constat dans le cadre des élections générales de ce dimanche 28 décembre 2025. Personnel en retard, matériel non livré, listes non affichées, le démarrage du quadruple scrutin s’est fait avec un certain retard, parfois de plus d’1h30 a constaté l’envoyé spécial du média français à Bangui, François Mazet. En plus des retards, on note des bulletins absents, des tentatives d’achat de votes, des non-respects de procédure, des électeurs qui ne se trouvent pas sur la liste électorale, et dans le sud-est du pays, la pression de la milice zandé avec notamment l’enlèvement de la sous-préfète et d’un agent électoral à Bambouti.

Mais, pour les Centrafricains, l’essentiel était une élection pacifique. Et c’était le cas ce dimanche. « Ce pays revient de loin », glissaient souvent les électeurs. Aussi, des jeunes ont contesté l’impossibilité de suivre le dépouillement. « Ce n’était pas comme on veut, mais on a fait quand même le devoir civique. Les gens ne se sont pas déplacés. Vous voyez, le comportement du pouvoir, qui n’arrive pas à laisser l’espace à d’autres personnes, si bien que les gens sont découragés. Les gens sont fatigués de cela », a déploré un certain Raphaël abordé par RFI. « Pour le moment, tout ce qu’on a constaté, c’est qu’il y a pas mal de gens qui ont les cartes et leurs noms ne figurent pas sur la liste. Donc, ces gens ne peuvent pas voter. Cela fait combien, en nombre ? Et ce n’est pas seulement ici, c’est partout ! », s’est insurgé Béranger, qui ajoute que ce scrutin est « très mal organisé. Ces gens qui sont là, ils ne prennent même pas le temps de relever les requêtes. »

🚨Élection présidentielle en Centrafrique🇨🇫 : dans certains bureaux de vote, le dépouillement des bulletins s’est effectué dans l’obscurité, l’absence d’éclairage ayant contraint les agents électoraux à s’appuyer sur la lumière des téléphones portables et de petites torches pour… pic.twitter.com/4AwprTyWTe — LSI AFRICA (@lsiafrica) December 29, 2025

Les résultats sont consignés sur des procès-verbaux officiels, enregistrés et signés. Ils sont ensuite transmis à l’Autorité nationale des élections en Centrafrique. Les résultats provisoires devraient être publiés dans un délai inférieur à dix jours.