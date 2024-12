Dans la soirée de ce samedi 14 décembre 2024, Félix Wazekwa a enflammé la scène de l’Adidas Arena à Paris avec un vibrant hommage à Fally Ipupa.

Fally Ipupa, l’invité surprise du show magistral de Félix Wazekwa à l’Adidas Arena

Félix Wazekwa a attiré des milliers de mélomanes, remplissant presque le stade de 9 000 places. Un exploit majeur pour cet artiste emblématique de la rumba congolaise. Entre des interprétations magistrales de ses plus grands succès et des chorégraphies captivantes, Félix Wazekwa a su conquérir le cœur de son public. Une soirée inoubliable, marquée par une surprise de taille : l’apparition d’un invité spécial.

Sur scène, Félix Wazekwa a pris la parole pour adresser un hommage émouvant à Fally Ipupa, également présent à l’Adidas Arena. Le chanteur a salué l’influence et la générosité de cette superstar africaine : « À ta place de numéro 1 en Afrique, tu ne cesses de soutenir tes collègues pour qu’ils progressent et brillent à leur tour. Merci pour ton bon cœur. »

Ces mots ne sont pas anodins. Félix Wazekwa reconnaît l’immense impact de Fally Ipupa, non seulement comme artiste, mais aussi comme figure solidaire de la musique congolaise. Véritable icône, Fally Ipupa accumule les records et continue de promouvoir la rumba à travers le monde. Malgré son succès planétaire, il reste fidèle à ses valeurs, soutenant les talents émergents et prônant une réussite collective.

Une soirée mémorable qui a mis à l’honneur deux géants de la musique congolaise, célébrant la rumba dans toute sa splendeur.