Ce dimanche 15 décembre 2024, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) s’est réunie à Abuja pour discuter du retrait des pays de l’AES, regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger. À l’issue des discussions, l’organisation a pris acte de la décision des trois pays, tout en leur laissant une opportunité de dialogue qui s’étendra jusqu’en juillet 2025.

Retrait de l’AES : la CEDEAO prend acte et donne une dernière chance de réconciliation

Pour les trois États membres de l’AES, le retrait de la CEDEAO est désormais effectif. Ils ont réaffirmé à plusieurs reprises que cette décision est irréversible. Cependant, l’organisation régionale garde espoir et tente une ultime médiation.

Les chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO ont décidé de maintenir un dialogue actif avec les dirigeants du Mali, du Burkina Faso et du Niger jusqu’en juillet 2025. Ce processus sera conduit par le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, désigné pour mener les échanges. L’objectif de ces discussions est de trouver une voie de réintégration des trois pays au sein de la communauté régionale.

Si le dialogue échoue et que les trois pays confirment leur volonté de retrait définitif, le Conseil des ministres de la CEDEAO devra convoquer une session extraordinaire au cours du deuxième trimestre de 2025. Cette réunion sera consacrée à l’examen et à l’adoption des modalités de départ des pays concernés. Un plan détaillant les relations politiques et économiques entre la CEDEAO et les trois États sera également établi lors de cette session.