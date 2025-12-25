RDC : Les États-Unis contre les agissements du M23

Les États-Unis ne sont visiblement pas contents des agissements du M23 en République démocratique du Congo (RDC). Washington estime que, contrairement à ce qu’il s’était engagé à faire, le groupe rebelle ne s’est pas retiré de la ville d’Uvira, dans l’est du pays.

RDC : Les États-Unis s’impatientent contre le M23

Semaine écoulée, soit le 16 Décembre 2025, le coordonnateur de l’AFC/M23 avait annoncé un retrait unilatéral de la ville d’Uvira, dans l’est de la RDC, près de la frontière avec le Burundi. Une décision à la demande des médiateurs américains pour donner une chance aux pourparlers, avait précisé Corneille Nangaa. Toutefois, aujourd’hui, rien n’a pratiquement changé. L’administration Trump se dit insatisfaite, à en croire un haut responsable cité par les médias américains.

« Il y a eu du mouvement, mais nous n’avons pas l’impression qu’il s’agisse vraiment d’une libération complète de la ville », a confié un responsable qui précise que le M23 serait toujours positionné autour d’Uvira. Le mouvement rebelle avait pris le contrôle de la ville le 10 Décembre dernier, quelques jours seulement après la reoncontre entre le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagamé à la Maison Blanche avec Donald Trump pour annoncer un accord de paix négocié par les États-Unis.

#RDC 🇨🇩: le M23/RDF , sous sanctions internationales, installe une base militaire dans une ancienne position de la #MONUSCO aux portes d’Uvira Malgré les sanctions internationales et les exigences de retrait formulées par le Conseil de sécurité de l’ONU, les rebelles du M23/RDF… pic.twitter.com/DDoAcHtBLG — Daniel Michombero /Batubenga (@michombero) December 25, 2025

Un accord qui sur le terrain a encore du mal à se concrétiser alors que le président américain Donald Trump, continue de se vanter d’avoir mis fin au conflit. Des affrontements ont ainsi été observés ces derniers jours autour de la ville d’Uvira en RDC.