Mercredi, malgré un appel au cessez-le-feu, les rebelles du M23 ont pris le contrôle de Walikale. Cette avancée inquiétante survient après une rencontre entre les présidents congolais et rwandais. La situation humanitaire se dégrade, et la tension monte dans l’est de la RDC.

Prise de Walikale : un coup dur pour la RDC

La ville de Walikale, située au Nord-Kivu, est tombée aux mains du M23. L’événement s’est produit mercredi, et les rebelles ont pris le contrôle presque sans combat. Les troupes gouvernementales et les milices Wazalendo n’ont pas résisté à l’avance. Cette offensive survient après une rencontre entre les présidents Tshisekedi et Kagame à Doha. Ils avaient appelé à une cessation immédiate des hostilités. « La ville est tombée presque sans combat », a rapporté Radio Okapi.

Walikale est une ville stratégique riche en gisements d’étain. La ville était menacée par le M23 depuis plusieurs jours. Des affrontements ont opposé les rebelles aux forces gouvernementales. De nombreux habitants ont fui vers des zones plus sûres. Le M23 a intensifié ses offensives ces derniers mois. Ils ont pris le contrôle de plusieurs localités, dont Goma en janvier. Kinshasa accuse le Rwanda de soutenir le M23. Kigali nie toute implication, et affirme que le M23 est un mouvement congolais. « Le M23 est un mouvement congolais dirigé par des Congolais », a déclaré un porte-parole rwandais.

Conséquences et craintes

La prise de Walikale aggrave la situation humanitaire dans la région. Les habitants vivent dans la peur et l’incertitude. Les organisations humanitaires s’efforcent d’aider les populations déplacées. La communauté internationale appelle à une désescalade immédiate. La situation reste tendue, et l’avenir de la région est incertain. Les efforts diplomatiques se poursuivent pour trouver une solution pacifique. Les civils paient le prix fort de ce conflit. La région a besoin d’une paix durable pour se reconstruire.