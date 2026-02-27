© Candidature à l'OIF : la RDC mise sur Juliana Amato Lumumba

En RDC, Juliana Amato Lumumba, fille de Patrice Émery Lumumba, a été choisie comme candidate congolaise au poste de Secrétaire générale de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).

OIF : la RDC porte son choix sur Juliana Amato Lumumba

La RDC mise sur Juliana Amato Lumumba, pour sa candidature au poste de Secrétaire générale de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF). Une candidature qui exprime, selon le gouvernement congolais, “la volonté du pays de contribuer au renouveau et au rayonnement de l’espace francophone”.

« En présentant la candidature de Madame Juliana Amato Lumumba, la RDC souhaite contribuer à une Francophonie plus moderne, plus inclusive et plus proche des peuples. Son parcours exceptionnel, son engagement pour les femmes et les jeunes, et sa vision d’une Francophonie solidaire en font une candidate de conviction et d’action », a déclaré Crispin Mbadu, Ministre Délégué près la Ministre d’Etat des Affaires Étrangères et Coopération Internationale en charge de la Francophonie et Diaspora Congolaise.

Pour la RDC, cette candidature s’appuie sur des atouts stratégiques tels que un leadership politique confirmé au plus haut niveau de l’État, une expertise panafricaine en intégration économique et coopération régionale, une diplomatie culturelle reconnue, forgée dans des représentations officielles internationales, un engagement constant pour la promotion des femmes dans l’économie et la gouvernance, une maîtrise du multilinguisme (français, arabe, anglais, lingala, swahili), essentielle pour une Francophonie diverse et inclusive.

🇨🇩 COMMUNIQUÉ OFFICIEL



La République Démocratique du Congo présente la candidature de Madame Juliana Amato Lumumba au poste de Secrétaire générale de la Francophonie (OIF).



Un choix stratégique pour porter une Francophonie plus forte, solidaire et influente au service des… pic.twitter.com/8k5s3QbwfG — Ministère de la Communication et Médias/RDC (@Com_mediasRDC) February 27, 2026

Il faut dire que Juliana Amato Lumumba a plus de trente ans d’expérience en gouvernance publique, diplomatie culturelle et coopération internationale. Diplômée de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), elle a occupé des fonctions majeures au sein de l’État congolais, notamment comme Vice-ministre puis ministre de la Culture entre 1997 et 2001. Son parcours public s’accompagne d’une solide expérience entrepreneuriale dans le conseil, la communication et le commerce international.

Une bataille diplomatique s’annonce donc entre la RDC et le Rwanda autour de ce poste de secrétaire général de la Francophonie, que Louise Mushikiwabo, actuelle titulaire, brigue pour un troisième mandat. La RDC prévoit de déposer sa candidature avant juin prochain.