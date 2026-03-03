RDC : l’AFC/M23 revendique l’attaque de drones à l’aéroport de Bangboka

En RDC, quelques heures après l’attaque par drones à l’aéroport international de Bangboka, l’AFC/M23 est sorti de silence. Le groupe armé a revendiqué l’attaque.

RDC : l’AFC/M23 derrière la nouvelle attaque par drones à l’aéroport de Bangboka

Dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), les rebelles de l’AFC/M23 ont revendiqué ce lundi 2 mars 2026, l’attaque par drones qui a visé l’aéroport international de Bangboka dans la ville de Kisangani. L’AFC/M23 a indiqué dans un communiqué avoir agi en représailles aux attaques des drones des FARDC dans sa zone. Pour la première fois donc, les rebelles ont indiqué avoir des unités déployées à proximité de la ville de Kisangani et qui ont mené l’opération à l’aéroport de Kisangani.

Pour rappel, les autorités de la province de la Tshopo avaient indiqué que quatre drones auraient été neutralisés. Des vitres de certaines infrastructures ont explosé, selon des sources aéroportuaires. Des populations locales se sont déplacées, quittant la zone de l’aéroport de Bangboka, à Kisangani.

À Kinshasa, certains responsables sécuritaires avaient fait remarquer par ailleurs que cette attaque intervient une semaine après la mort, lors d’une frappe de drone que l’AFC/M23 a attribué à Kinshasa, de son porte-parole Willy Ngoma. Elle intervient également deux jours après que l’AFC/M23 a déclaré que la mort de Willy Ngoma et les frappes ne resteraient pas impunies.

Il s’agit là d’une deuxième attaque en un mois survenue dans cette même zone après celle du début février. Elle est notamment intervenue ce dimanche 1er mars 2026.