RDC : l’aéroport de Bangboka encore visé par une attaque de drones

Durée de lecture : 2 minutes
RDC : l'aéroport de Bangboka encore visé par une attaque de drones
© RDC : l'aéroport de Bangboka encore visé par une attaque de drones

En RDC, l’aéroport de Bangboka, à Kisangani, dans le nord-est du pays, a été visé ce 1er mars 2026 par des drones. Ceci, un mois après une autre attaque.

RDC : pas de dégâts matériels importants après une nouvelle attaque de drones à l’aéroport de Bangboka

En RDC, l’aéroport de Bangboka, à Kisangani a une fois encore été la cible d’attaque de drones. Néanmoins, les dégâts matériels enregistrés ne sont pas importants, mais des déplacements de populations aux alentours.

Pour les autorités de la province de la Tshopo, dans le nord-est de la RDC, il s’agit de drones kamikazes chargés de sous-munitions. Selon les sources, quatre de ces drones auraient été interceptés et abattus dans le ciel de l’aéroport de Bangboka. Le dernier aurait été signalé au moment où un avion civil amorçait un atterrissage vers 19 h, toujours selon les mêmes sources. Ils affirment qu’un système de défense sol-air permet de déjouer les attaques.

Candidature à l’OIF : la RDC mise sur Juliana Amato Lumumba
RDC : Félix Tshisekedi et Macron évoquent la candidature à l’OIF
La RDC rouvre sa frontière avec le Burundi
RDC : Félix Tshisekedi décide d’un audit de l’état liquidatif des fonctionnaires

Des vitres de certaines infrastructures ont explosé, selon des sources aéroportuaires. Des populations locales se sont déplacées, quittant la zone de l’aéroport de Bangboka, à Kisangani. Les autorités provinciales de la RDC accusent l’AFC/M23 et Kigali. Mais contrairement aux précédentes attaques, celle-ci n’a pas été revendiquée.

À Kinshasa, certains responsables sécuritaires font remarquer par ailleurs que cette attaque intervient une semaine après la mort, lors d’une frappe de drone que l’AFC/M23 attribue à Kinshasa, de son porte-parole Willy Ngoma. Elle intervient également deux jours après que l’AFC/M23 a déclaré que la mort de Willy Ngoma et les frappes ne resteraient pas impunies.

Vous aimez cet article ? Partagez !

Afrique sur 7 | Média d’actualités Côte d’Ivoire, politique, économie est un média indépendant. Soutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités :

Suivez-nous sur Google News

Plus d'informations

À propos
Nous contacter
Plan du site
Politique de confidentialité
Mentions légales
Nos tarifs
Recrutement

Afrique sur 7 : toute l’actualité d’Abidjan, de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique

Retrouvez gratuitement, à tout moment, les dernières infos d’Afrique : politique, économie, sport, culture, high-tech et show-biz. Depuis Abidjan, nous vous proposons une couverture en temps réel de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Sénégal et bien plus encore.

Accessible sur ordinateur, tablette ou smartphone, Afrique sur 7 est votre source fiable d’actualités pour rester informé où que vous soyez. Rejoignez-nous aussi sur les réseaux sociaux pour suivre nos dernières publications et échanger avec d’autres lecteurs.

Copyright ©Afrique sur 7 | Média d’actualités Côte d’Ivoire, politique, économie 2026