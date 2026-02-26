RDC : Félix Tshisekedi et Macron évoquent la candidature à l’OIF

Comme annoncé, Félix Tshisekedi et Emmanuel Macron se sont de nouveau rencontrés ce mercredi 25 février 2026 à l’Elysée à Paris en France pour un tête-à-tête. Au delà des traditionnelles questions de la situation sécuritaire dans l’est de la RDC, les deux Chefs d’Etat ont parlé de la candidature de la République Démocratique du Congo au secrétariat général de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF). C’est qu’a rapporté la Présidence congolaise.

Félix Tshisekedi à Paris : les sujets abordés avec Emmanuel Macron

Des heures après la rencontre de ce mercredi entre Félix Tshisekedi et Emmanuel Macron à l’Élysée, la présidence congolaise a communiqué.

« Le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rencontré son homologue français, Emmanuel Macron, ce mercredi 25 février au palais de l’Elysée, à l’occasion d’un déjeuner de travail consacré aux questions bilatérales d’intérêt commun et à l’évaluation de la situation sécuritaire préoccupante dans les zones sous occupation militaire rwandaise dans l’Est de la République démocratique du Congo.

À l’issue des entretiens constructifs entre les deux chefs d’État, la France a réaffirmé son engagement au respect de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de la RDC. Les discussions ont également fait le point sur la prochaine candidature de la RDC au poste de Secrétaire général de l’Organisation internationale de la Francophonie.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des consultations permanentes initiées par les deux chefs d’Etat en vue de renforcer la coopération entre leurs pays.« , lit-on dans un communiqué sur le site officiel du gouvernement congolais.