Une nouvelle ère s’ouvre pour le Parc des Expositions d’Abidjan. Le ministre du Commerce et de l’Industrie, Souleymane Diarrassouba, a officiellement remis les clés de ce joyau architectural au groupe français GL Events, le mercredi 15 janvier 2025. Cette passation de pouvoir marque une étape importante dans le développement de l’industrie événementielle en Côte d’Ivoire.

Un partenariat gagnant-gagnant pour le rayonnement d’Abidjan

Le Parc des Expositions d’Abidjan, fruit d’une vision ambitieuse du président Alassane Ouattara, est désormais entre les mains expertes de GL Events. Cette entreprise française, spécialisée dans l’organisation d’événements, a pour mission de faire de ce lieu un pôle d’attraction majeur en Afrique de l’Ouest.

« Cette cérémonie marque l’entrée en vigueur du contrat d’exploitation du Parc des Expositions d’Abidjan, par la société GL Events, à travers sa filiale Abidjan Events PEA, après la levée des conditions suspensives », a déclaré le ministre Souleymane Diarrassouba. Le ministre a souligné l’importance de ce projet pour le rayonnement de la Côte d’Ivoire et pour l’attractivité d’Abidjan.

Ce partenariat public-privé devrait permettre de développer un écosystème événementiel dynamique, capable d’attirer des événements de grande envergure. « Le PEA, le plus grand parc d’exposition de l’Afrique francophone, contribuera à hisser le pays au rang des grandes destinations touristiques, économiques, commerciales, culturelles et événementielles de l’Afrique », s’est réjoui le ministre.

Un tremplin pour l’emploi et le transfert de compétences

Au-delà de l’aspect économique, ce partenariat devrait également avoir un impact positif sur l’emploi et la formation. GL Events s’est engagé à transférer ses compétences aux acteurs locaux, notamment aux jeunes et aux femmes. « Ce contrat d’exploitation aboutira progressivement au transfert de compétence en faveur des acteurs locaux, en matière d’industrie événementielle et scénographique », a assuré le ministre.

Le directeur général de Events PEA, Thierry Biskup, a quant à lui exprimé sa détermination à faire de ce partenariat un succès. « Nous nous engageons à faire de ce partenariat un succès et de contribuer à faire d’Abidjan une destination privilégiée pour l’organisation des grands événements en Afrique de l’Ouest », a-t-il déclaré.

Depuis son inauguration en juillet 2023, le Parc des Expositions en Côte d’Ivoire a déjà accueilli plus de 62 manifestations. Avec l’arrivée de GL Events, on peut s’attendre à voir se multiplier les événements de tous types dans les années à venir.