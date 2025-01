Roseline Layo, artiste ivoirienne, s’est confiée sur une situation inattendue lors de son passage dans l’émission Les Femmes d’Ici, diffusée sur la Nouvelle Chaîne Ivoirienne (NCI). L’artiste a révélé être confrontée aux avances insistantes de certaines ex-compagnes de son mari, Chewe.

Roseline Layo face aux ex de son mari : « Je ne compte pas me laisser faire »

« Maintenant que mon époux et moi avons retrouvé notre équilibre, certaines de ses anciennes copines commencent à se manifester », a déclaré Roseline Layo mêlant amusement et agacement. Selon la chanteuse, ces femmes profiteraient de la stabilité retrouvée dans son couple pour tenter de se rapprocher de son mari.

Roseline Layo a partagé plusieurs anecdotes révélatrices sur ces tentatives de reconquête. « À peine certaines m’aperçoivent avec des proches dans des lieux publics, elles appellent mon mari : ‘Tu es où actuellement ?’ Il répond : ‘Je suis couché.’ Et elles insistent : ‘Comme j’ai vu ta femme ici, je croyais que tu étais là aussi.’ », ajoute-elle.

Certaines iraient encore plus loin en lui proposant des rencontres explicites : « Mais on se voit quand ? Je cherche un mari comme toi ooh. », « Faut me rencontrer, tu vas voir comment je suis. »

Une confiance inébranlable en son mari

Malgré ces tentatives de séduction, Roseline Layo reste sereine et confiante. Son époux ne céderait pas à ces avances et lui partagerait systématiquement les messages qu’il reçoit, allant même jusqu’à faire des captures d’écran en guise de preuve. « Mon poussin loulou sait déjà comment je l’aime. Lui et moi, ça fait maintenant des lustres », a-t-elle confié avec tendresse. L’artiste espère que leur amour traversera les années et a formulé un vœu en ce sens : « Je prie que Dieu nous accorde ensemble la longévité auprès de nos enfants. »

En abordant ce sujet sur un plateau télévisé, Roseline Layo envoie un message fort aux prétendantes de son mari : elle ne compte pas se laisser faire. Avec une dose d’humour et de fermeté, elle fait comprendre qu’elle est prête à défendre son couple contre toutes les tentatives extérieures.