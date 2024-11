Au Sénégal, deux personnes ont perdu la vie dans un accident tragique de circulation. Le drame s’est produit ce jeudi 14 novembre 2024 sur la route nationale N°4, à hauteur du village de Senoba, situé à la frontière avec la Gambie.

Sénégal : plusieurs personnes victimes d’un accident de circulation

Selon les informations rapportées, la collision entre un camion, une camionnette et un minibus a causé la mort de deux personnes et a laissé cinq blessés dans un état grave. L’impact violent a engendré des scènes de désolation.

Les secours, arrivés rapidement sur les lieux, ont extrait les corps des victimes et les ont transportés à la morgue. Les blessés, eux, ont été évacués d’urgence vers le centre hospitalier régional Amadou Tidiane Bâ de Sédhiou. Pour l’heure, l’identité des victimes reste inconnue et une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de cet accident.

Par ailleurs, les conditions de circulation sur cette portion de route, souvent dégradée, d’après des témoins sur place pourraient avoir joué un rôle dans ce drame. Toutefois, les autorités sénégalaises ont récemment lancé une campagne de sensibilisation et appelé les citoyens au respect du code de la route. Le but de cette campagne est d’impacter positivement les habitants en les sensibilisant aux bonnes pratiques routières.