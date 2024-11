La Côte d’Ivoire se positionne comme le leader africain de l’importation de vins. En 2023, le pays a importé 72 000 tonnes de vin pour un montant total de 64 millions de dollars, selon un rapport du Département américain de l’agriculture (USDA).

En 2023, la Côte d’Ivoire a importé 72 000 tonnes de vins

La Côte d’Ivoire bat le record de l’importation en vin et surclasse l’Angola et la Namibie qui régnaient en tête d’affiche. Pour le compte de 2023, l’USDA fait savoir que ce sont 72 000 tonnes de vins qui ont été convoyées vers Abidjan. Le montant de cette grosse importation est estimé à 64 millions de dollars.

Ce record est réalisé avec une hausse de 22 % sur la demande comparativement à l’année 2022. Pendant ce temps, l’Afrique du Sud a fait une commande de 54,3 millions de dollars, la Namibie 40 millions de dollars et le Kenya a reçu du vin pour 23,9 millions de dollars. Selon un acteur du système, si la quantité importée par la Côte d’Ivoire a augmenté, c’est simplement parce que la demande est en hausse sur le marché local.

Selon l’USDA, le principal partenaire de la Côte d’Ivoire dans cet échange commercial est l’Espagne. Sur les 72 000 tonnes importées par Abidjan, l’Espagne en a livré 67 934 tonnes, soit 88 % de la quantité totale. Ce qui équivaut à un montant de 41 millions de dollars. Le reste de la livraison a été assuré par la France.

Un produit fortement taxé en Côte d’Ivoire

Dans le milieu des importations en Côte d’Ivoire, la boisson est considérée comme l’un des produits les plus taxés et sur lesquels l’Etat prend de gros impôts. Cette remarque n’a d’ailleurs pas échappé à la structure américaine. Elle fait savoir qu’entre 60 et 75 % du prix de vente au détail du vin importé est constitué de taxes et de droits.

De sources douanières, quand il s’agit d’importation de boisson, il faut s’attendre à des droits d’accise de 35 %, une TVA de 18 % et les droits d’importation de 20 % ou encore une surtaxe de 25 %.

Comment le vin est écoulé à Abidjan

Qui sont ceux qui consomment autant de vin dans le pays ? La réponse est toute simple. La Côte d’Ivoire, reconnue comme la capitale du « show et de l’ambiance » en Afrique de l’Ouest, dispose des lieux adéquats pour faire écouler le vin. Il s’agit entre autres des restaurants, des hôtels et surtout des bars VIP.