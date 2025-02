L’ADEPME (Agence de Développement et d’Encadrement des PME) du Sénégal a lancé une initiative pour pallier les problèmes de financement des PME et PMI du pays. Cette initiative vise à résoudre le manque de financement auquel ces entreprises sont confrontées, leur permettant ainsi de se développer et de jouer pleinement leur rôle dans la croissance économique du pays.

ADEPME, un soutien financier massif et sécurisé pour les PME et PMI du Sénégal

L’ADEPME s’est engagée à mobiliser une somme de 1 000 milliards FCFA (1,6 milliard USD) afin de redynamiser les activités des PME et PMI du Sénégal. Ces dernières font face à un manque crucial de financement, ce qui les empêche d’assurer un développement durable, bien qu’elles jouent un rôle important dans la croissance économique du pays.

En effet, pour Ibrahima Thiam, secrétaire d’État au Développement des PME-PMI, l’objectif du programme de l’ADEPME est d’assurer un accès sécurisé au financement pour ces entreprises.

« L’accès au financement est l’une des problématiques majeures freinant le développement des PME et PMI. C’est d’ailleurs ce qui a motivé la formulation du Programme de financement massif et sécurisé des PME et PMI, visant, entre autres, à augmenter les crédits octroyés par les institutions financières à ces acteurs », a-t-il souligné.

Pour atteindre cet objectif, l’ADEPME a sollicité les banques afin d’assurer le succès de cette initiative. Une vingtaine de banques locales ont ainsi adhéré au programme, parmi lesquelles Ecobank Sénégal, qui participera à hauteur de 100 milliards FCFA.

La directrice d’Ecobank Sénégal, Aïssatou Thiam Diakhaté, a déclaré que la banque est pleinement engagée dans cette initiative :

« Nous sommes pleinement engagés à accompagner les PME-PMI et à faciliter leur accès au financement », a-t-elle affirmé.

ADEPME : un objectif de 3 000 milliards FCFA d’ici 2028

L’ADEPME ambitionne de mobiliser 3 000 milliards FCFA d’ici 2028 au profit des PME et PMI. Ces entreprises constituent un levier stratégique pour l’économie sénégalaise, et un meilleur accès au financement renforcera leur compétitivité, favorisera l’innovation et stimulera la création d’emplois.

Toutefois, selon Ibrahima Thiam, le financement de 1 000 milliards FCFA représente déjà une avancée significative vers cet objectif :

« Ce pacte de financement de 1 000 milliards FCFA représente un tiers de notre objectif et constitue une avancée significative pour le secteur. Nous devons maintenant garantir l’effectivité des décaissements pour maximiser l’impact sur le terrain », a-t-il déclaré.

Avec ce plan ambitieux pour la croissance économique des PME et PMI, les banques impliquées devront mettre en place des stratégies adaptées afin de surmonter les obstacles et jouer pleinement leur rôle dans le financement de ces acteurs.