© Semaine de la Durabilité : Diomaye Faye veut renforcer la stratégie de l'eau

Le Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye prend part depuis ce mercredi 14 janvier 2026 à l’Abu Dhabi Sustainability Week. Il y a souligné le caractère stratégique de l’eau et appelé à une mobilisation internationale renforcée, en prélude à la Conférence des Nations Unies sur l’eau que le Sénégal coorganisera en 2026.

Semaine de la Durabilité d’Abu Dhabi : Bassirou Diomaye Faye a une vision pour l’eau

Comme annoncé, le Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye prend part à la table ronde des chefs d’État dans le cadre de l’Abu Dhabi Sustainability Week. Le chef d’Etat a placé l’eau au cœur des enjeux globaux contemporains, à la croisée du climat, de la paix, de la sécurité et du développement durable.

En effet, dans son allocution d’ouverture d’un side event consacré au processus préparatoire de la Conférence des Nations Unies sur l’eau, Bassirou Diomaye Faye a alerté sur les effets disproportionnés du changement climatique sur les pays vulnérables, en particulier en Afrique. Le chef d’Etat a appelé à une solidarité internationale accrue et à un passage résolu des engagements aux actions concrètes.

Le Président sénégalais a également mis en exergue la réunion préparatoire de haut niveau prévue à Dakar au Sénégal les 26 et 27 janvier 2026, qu’il présente comme une étape décisive. Cette rencontre multipartite permettra d’évaluer les progrès, d’identifier les insuffisances et d’accélérer la mise en œuvre des engagements internationaux.

La Conférence de 2026, coorganisée par le Sénégal et les Émirats arabes unis, ambitionne par conséquent de repositionner l’eau comme une priorité stratégique mondiale.

