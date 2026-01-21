© Sénégal : Diomaye Faye offre 75 millions FCFA à chaque champion d'Afrique

Au Sénégal, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye a complètement gâté les champions d’Afrique de retour de la CAN 2025 au Maroc. Sadio Mané et ses coéquipiers reçoivent 75 millions FCFA chacun.

CAN 2025 – Sénégal : 75 millions FCFA et un terrain de 1 500 mètres carrés pour les champions

A l’occasion de la réception officielle des champions d’Afrique 2025 au Palais de la Présidence ce mardi 20 janvier 2026, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé une série de récompenses financières et foncières. Elle est bien évidemment destinées aux différentes composantes de la délégation sénégalaise qui s’est déplacée au Maroc.

Bassirou Diomaye Faye a indiqué avoir offert, au nom du peuple sénégalais et en son nom personnel, une prime de 75 millions de francs CFA à chaque joueur de l’équipe nationale. Cette prime est accompagnée d’un terrain de 1 500 mètres carrés situé sur la Petite Côte.

🚨Sénégal 🇸🇳 : le président Bassirou Diomaye Faye accorde à chaque Lion du Sénégal une prime de 75 millions de FCFA et un terrain de 1 500 m². Les membres de la @Fsfofficielle reçoivent également un terrain de 1 000 m² ainsi qu’une enveloppe de 50 millions de FCFA. pic.twitter.com/IHqzafTAZd — LSI AFRICA (@lsiafrica) January 20, 2026

En ce qui concerne les membres de la Fédération sénégalaise de football (FSF), ils bénéficient d’une enveloppe de 50 millions de francs CFA, ainsi que d’un terrain de 1 000 mètres carrés, également sur la Petite Côte. Les autres membres de la délégation nationale recevront chacun une prime de 20 millions de francs CFA et un terrain de 500 mètres carrés dans la même zone.

Le Président de la République du Sénégal a aussi annoncé l’octroi d’un montant global de 305 millions de francs CFA au ministère des Sports. Il est destiné au paiement de primes pour l’ensemble des agents du ministère. Des terrains seront également attribués aux membres de la délégation ministérielle ayant accompagné l’équipe nationale lors de la CAN 2025 au Maroc.