Sénégal : le gouvernement annonce la reprise des exportations d’arachide

Au Sénégal, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop, a annoncé ce mardi 13 janvier 2026 à Diamniadio, la reprise officielle des exportations d’arachide vers le marché international. Cette décision était très attendue par les acteurs de la filière.

Sénégal : bonne nouvelle pour les acteurs de la filière arachidière

Le ministre sénégalais, Serigne Gueye Diop s’est exprimé ce mardi à l’issue d’une rencontre avec les différents acteurs de la filière arachidière et des partenaires stratégiques. Il a indiqué que les exportateurs sont dès à présent autorisés à expédier l’arachide vers la Chine et d’autres pays, conformément aux dispositions arrêtées par le gouvernement au Sénégal.

Le ministre a rappelé que les exportations d’arachide avaient été suspendues au cours des deux dernières années afin de garantir l’approvisionnement du marché local, de soutenir les usines huilières nationales et de sécuriser le capital semencier. Pour la campagne en cours, le Sénégal a fixé le prix plancher du kilogramme d’arachide à 305 francs CFA (environ 0,54 dollar).

Serigne Gueye Diop a toutefois souligné que la reprise des exportations s’accompagnera d’exigences strictes, notamment en matière de qualité des produits, de traçabilité des transactions et de rapatriement des devises issues des exportations vers le Sénégal.

Selon le ministre, la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (Sonacos) prévoit de collecter entre 250.000 et 450.000 tonnes d’arachide cette année, tandis que le volume autorisé à l’exportation est compris entre 300.000 et 450.000 tonnes. « Cette orientation traduit la volonté de l’Etat de libéraliser le secteur tout en offrant aux producteurs plusieurs points de collecte et de commercialisation », a déclaré Serigne Gueye Diop.