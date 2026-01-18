© Sénégal : Diomaye Faye chez le khalife général des Layène

Au Sénégal, à l’occasion de la 146ᵉ édition de l’Appel des Layène, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s’est rendu ce samedi 17 janvier 2026 à Cambérène. Le chef d’État était auprès du khalife général des Layène juste après son retour de la Guinée.

146ᵉ édition de l’Appel des Layène au Sénégal : Bassirou Diomaye Faye chez le khalife général

Ce samedi 17 janvier 2026 était bien chargée pour le président du Sénégal Bassirou Diomaye Faye. Le président sénégalais s’est rendu en Guinée pour l’investiture de Doumbouya. Juste après son retour, Diomaye Faye s’est rendu auprès du khalife général des Layène. Une visite qui s’inscrit dans le cadre des préparatifs de ce grand rendez-vous religieux, marqué par le recueillement, la spiritualité et la transmission des valeurs de paix et de responsabilité.

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, le chef de l’État a expliqué le sens de sa démarche. « À l’occasion de la 146ᵉ édition de l’Appel des Layène, je me suis rendu à Cambérène pour partager un moment de recueillement et d’élévation spirituelle, à la veille de ce grand rendez-vous de foi. Auprès du Khalife des Layène, j’ai salué sa guidance spirituelle et sollicité ses prières pour le Sénégal », a écrit Bassirou Diomaye Faye.

Le Président de la République a également formulé des vœux pour la pérennité de cet événement religieux majeur, soulignant son importance dans la consolidation du vivre-ensemble national. « Puisse cet Appel demeurer un temps de rassemblement, de paix et de responsabilité, et que les prières formulées contribuent à préserver notre pays dans la cohésion et la solidarité », a-t-il ajouté.